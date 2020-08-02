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"Тиша" на Донбасі: за минулу добу травмувалися двоє військових

Донбас, Неділя 02 серпня 2020 07:31
"Тиша" на Донбасі: за минулу добу травмувалися двоє військових
Фото: український військовий (РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Серед особового складу Об'єднаних сил втрат немає

У суботу, 1 серпня, бойовики 3 рази відкривали неприцільний вогонь на Донбасі. В цей же день травмувалися двоє бійців ЗСУ.

Про це повідомляє командування ООС.

Бойовики порушували перемир'я, зокрема, біля Пісків. Хоча втрати унаслідок обстрілів немає, проте минулої доби двоє українських бійців травмувалися. Один отримав осколкові поранення, зачепивши ногою невідомий вибуховий пристрій, а другий захисник - травмував руку на одному з опорних пунктів.

Військовослужбовців оперативно доставили в лікувальні установи та надали належну медичну допомогу. На місці події працюють керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Обставини з'ясовуються, відзначили в штабі.

За поточну добу обстрілів в районі операції Об'єднаних сил не зафіксовано.

Нагадаємо, 31 липня російсько-окупаційні сили 4 рази порушували перемир'я на Донбасі; ворожі обстріли було зафіксовано поблизу Водяного, Південного та Луганського.

Крім того, за 4 дні перемир'я на Донбасі спостерігачі ОБСЄ зафіксували понад 100 порушень режиму всеохоплюючого припинення вогню; найменше порушень зафіксували 30 липня.

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