Тищенко вніс заставу у справі про кол-центри

Народний депутат Микола Тищенко, якого підозрюють у вимаганні мільйона доларів за "вирішення питання" з кол-центрами, вніс заставу у розмірі 10 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

"За наявною у мене інформацією, заставу внесено. Наскільки мені відомо, це гроші безпосередньо пана Миколи а також третьої особи. У мене немає інформації, що це за особа", - заявив адвокат нардепа.

Він також розповів про апеляцію на рішення ВАКС щодо запобіжного заходу у справі про вимагання хабара.

"Що стосується апеляції, тільки вчора у другій половині дня ми отримали повний текст рішення про запобіжний захід. У нас є строк на подачу апеляції. Ще не було прийнято рішення щодо подачі чи неподачі", - наголосив адвокат Тищенка.

Справа Тищенка

Нагадаємо, народного депутата Миколу Тищенка звинувачують у вимаганні хабаря, відмиванні мільйонів гривень та брехні в декларації.