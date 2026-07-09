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Тищенко вніс заставу у справі про кол-центри

16:21 09.07.2026 Чт
1 хв
Внесені кошти належать нардепу і неназваній третій особі
aimg Валерій Ульяненко
Тищенко вніс заставу у справі про кол-центри Фото: Микола Тищенко (Getty Images)
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Народний депутат Микола Тищенко, якого підозрюють у вимаганні мільйона доларів за "вирішення питання" з кол-центрами, вніс заставу у розмірі 10 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"За наявною у мене інформацією, заставу внесено. Наскільки мені відомо, це гроші безпосередньо пана Миколи а також третьої особи. У мене немає інформації, що це за особа", - заявив адвокат нардепа.

Він також розповів про апеляцію на рішення ВАКС щодо запобіжного заходу у справі про вимагання хабара.

"Що стосується апеляції, тільки вчора у другій половині дня ми отримали повний текст рішення про запобіжний захід. У нас є строк на подачу апеляції. Ще не було прийнято рішення щодо подачі чи неподачі", - наголосив адвокат Тищенка.

Справа Тищенка

Нагадаємо, народного депутата Миколу Тищенка звинувачують у вимаганні хабаря, відмиванні мільйонів гривень та брехні в декларації.

За версією слідства, у серпні 2023 року він намагався вимагати від підприємця понад 1 млн доларів, погрожуючи перешкодами в роботі або обіцяючи сприяння у діяльності так званих "колл-центрів".

Також Тищенка підозрюють у легалізації 12,6 млн гривень через фіктивний договір дарування коштів від колишньої дружини та внесенні недостовірних відомостей до щорічної декларації.

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