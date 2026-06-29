Нардепу Тищенку оголосили підозру у хабарі та відмиванні мільйонів

Чинному народному депутату України оголосили підозру у вимаганні хабаря, відмиванні мільйонів гривень та брехні в декларації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

Джерела РБК-Україна в правоохоронних органах зазначили, що йдеться про нардепа Миколу Тищенка.

За даними слідства, у серпні 2023 року депутат вимагав понад 1 млн доларів у людини, яку вважав причетною до діяльності так званих "кол-центрів".

Нардеп прикривався боротьбою з цими центрами та обіцяв за гроші допомагати одним структурам й перешкоджати роботі інших. Проте отримати хабар він не встиг.

Крім того, правоохоронці з'ясували, що депутат легалізував 12,6 млн гривень незаконного походження. Для цього він оформив фіктивний договір нібито дарування коштів від колишньої дружини.

Слідство встановило, що жінка не мала законних доходів для такого подарунка, а самі гроші їй фактично не передавалися. Згодом депутат вніс цей вигаданий дохід до своєї щорічної декларації.

Дії особи кваліфіковано за ч. 4 ст. 369 КК України, ч. 2 ст. 209 КК України та ч. 2 ст. 366-2 КК України.

Наразі встановлюються всі обставини правопорушення та інші особи, які можуть бути причетними до його вчинення.