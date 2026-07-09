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Тищенко внес залог по делу о колл-центрах

16:21 09.07.2026 Чт
1 мин
Внесенные средства принадлежат нардепу и неназванному третьему лицу
aimg Валерий Ульяненко
Тищенко внес залог по делу о колл-центрах Фото: Николай Тищенко (Getty Images)
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Народный депутат Николай Тищенко, подозреваемый в вымогательстве миллиона долларов за "решение вопроса" с колл-центрами, внес залог в размере 10 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Общественное".

"По имеющейся у меня информации, залог внесен. Насколько мне известно, это деньги непосредственно господина Николая и третьего лица. У меня нет информации, что это за лицо", - заявил адвокат нардепа.

Он также рассказал об апелляции на решение ВАКС по мере пресечения по делу о вымогательстве взятки.

"Что касается апелляции, только вчера во второй половине дня мы получили полный текст решения о мере пресечения. У нас есть срок на подачу апелляции. Еще не было принято решение по подаче или неподаче", - подчеркнул адвокат Тищенко.

Дело Тищенко

Напомним, народный депутат Николай Тищенко обвиняется в вымогательстве взятки, отмывании миллионов гривен и лжи в декларации.

По версии следствия, в августе 2023 года он пытался требовать от предпринимателя более 1 млн долларов, угрожая препятствиями в работе или обещая содействие в деятельности так называемых "колл-центров".

Также Тищенко подозревают в легализации 12,6 млн гривен из-за фиктивного договора дарения средств от бывшей жены и внесении недостоверных сведений в ежегодную декларацию.

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