Тищенко предоставил "Слуге народа" объяснение работы ресторана

Народный депутат Николай Тищенко предоставил фракции "Слуга народа" объяснение работы ресторана "Велюр". Об этом сообщил заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Тищенко, его ресторан во время карантина работал в режиме встреч.

"Господин Николай дал определенные объяснения, что он не в ресторанном режиме функционировал, а в режиме встреч. Мы проверяем сейчас эту информацию. Проверяем информацию правоохранителей. Пока правоохранители не определились, есть ли нарушения и публично не дали такой ответ. В принципе, нужно разобраться с правовой составляющей вопроса", - заявил Корниенко.

Напомним, днями журналисты проекта Bihus.Info обнаружили, что ресторан Тищенко "Велюр" продолжает работать, несмотря на карантин.

На следующий день правоохранители приехали в ресторан для проверки информации о работе заведения. Однако, на момент проверки, в ресторане не было ни одного посетителя. Вместе с тем, там находились несколько сотрудников ресторана.