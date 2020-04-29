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Полиция начала расследование блокировки ресторана Тищенко

Новости » Коронавирус     29.04.2020 - 15:37
Полиция начала расследование блокировки ресторана Тищенко
Фото: замурованный Ляшко ресторан "Велюр" (УНИАН)

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа

Полиция устанавливает обстоятельства блокирования входа в ресторан нардепа Николая Тищенко "Велюр" на улице Льва Толстого. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Киева.

Сообщается, что для документирования происшествия на место выехала следственно-оперативная группа Голосеевского управления полиции.

"Сегодня в сети Интернет появилась информация о том, что группа лиц заблокировала вход в ресторан на улице Льва Толстого. Данное событие зарегистрировано в Журнале Единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях Голосеевского управления полиции", - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального подразделения, правовая квалификация инцидента будет предоставлена позже.

Напомним, сегодня в Facebook бывший народный депутат и глава "Радикальной партии" Олег Ляшко разместил видео, на котором вместе с соратниками, с помощью строительных блоков и монтажной пены, замуровал вход в ресторан "Велюр", который принадлежит нардепу от "Слуги народа" Николаю Тищенко.

Карантин, так карантин. Для всех! А то миллионы бедствуют, а слуги жируют.

Опубликовано Олегом Ляшко Среда, 29 апреля 2020 г.

Несколько дней назад разгорелся скандал с участием Тищенко. В частности, журналисты проекта Bihus.Info обнаружили, что ресторан Тищенко "Велюр" продолжает работать, несмотря на карантин.

На следующий день, чтобы проверить указанную журналистами информацию, в ресторан приехали правоохранители. Однако, на момент проверки, в ресторане не было ни одного посетителя. Вместе с тем, там находились несколько сотрудников ресторана.

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Новости Украины Олег ЛяшкополицияресторанЕлена Тищенко
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