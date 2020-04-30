Тищенко надав "Слузі народу" пояснення роботи ресторану

Народний депутат Микола Тищенко надав фракції "Слуга народу" пояснення роботи ресторану "Велюр". Про це повідомив заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Тищенка, його ресторан під час карантину працював в режимі зустрічей.

"Пан Микола дав певні пояснення, що він не в ресторанному режимі функціонував, а в режимі зустрічей. Зараз ми перевіряємо цю інформацію. Перевіряємо інформацію правоохоронців. Поки правоохоронці не визначилися, чи є порушення і публічно не дали таку відповідь. В принципі, потрібно розібратися з правової складової питання", - заявив Корнієнко.

Нагадаємо, днями журналісти проекту Bihus.Info виявили, що ресторан Тищенко "Велюр" продовжує працювати, незважаючи на карантин.

На наступний день правоохоронці приїхали в ресторан для перевірки інформації про роботу закладу. Однак, на момент перевірки, в ресторані не було жодного відвідувача. Разом з тим, там перебували кілька співробітників ресторану.