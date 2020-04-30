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Тищенко предоставил "Слуге народа" объяснение работы ресторана

Новости » Общество     30.04.2020 - 12:35
Тищенко предоставил "Слуге народа" объяснение работы ресторана
Фото: Николай Тищенко (РБК-Украина)

Нардеп сообщил, что ресторан работал в режиме встреч

Народный депутат Николай Тищенко предоставил фракции "Слуга народа" объяснение работы ресторана "Велюр". Об этом сообщил заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Тищенко, его ресторан во время карантина работал в режиме встреч.

"Господин Николай дал определенные объяснения, что он не в ресторанном режиме функционировал, а в режиме встреч. Мы проверяем сейчас эту информацию. Проверяем информацию правоохранителей. Пока правоохранители не определились, есть ли нарушения и публично не дали такой ответ. В принципе, нужно разобраться с правовой составляющей вопроса", - заявил Корниенко.

Напомним, днями журналисты проекта Bihus.Info обнаружили, что ресторан Тищенко "Велюр" продолжает работать, несмотря на карантин.

На следующий день правоохранители приехали в ресторан для проверки информации о работе заведения. Однако, на момент проверки, в ресторане не было ни одного посетителя. Вместе с тем, там находились несколько сотрудников ресторана.

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