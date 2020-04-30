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Тищенко надав "Слузі народу" пояснення роботи ресторану

Новини » Суспільство     30.04.2020 - 12:35
Тищенко надав "Слузі народу" пояснення роботи ресторану
Фото: Микола Тищенко (РБК-Україна)

Нардеп повідомив, що ресторан працював в режимі зустрічей

Народний депутат Микола Тищенко надав фракції "Слуга народу" пояснення роботи ресторану "Велюр". Про це повідомив заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Тищенка, його ресторан під час карантину працював в режимі зустрічей.

"Пан Микола дав певні пояснення, що він не в ресторанному режимі функціонував, а в режимі зустрічей. Зараз ми перевіряємо цю інформацію. Перевіряємо інформацію правоохоронців. Поки правоохоронці не визначилися, чи є порушення і публічно не дали таку відповідь. В принципі, потрібно розібратися з правової складової питання", - заявив Корнієнко.

Нагадаємо, днями журналісти проекту Bihus.Info виявили, що ресторан Тищенко "Велюр" продовжує працювати, незважаючи на карантин.

На наступний день правоохоронці приїхали в ресторан для перевірки інформації про роботу закладу. Однак, на момент перевірки, в ресторані не було жодного відвідувача. Разом з тим, там перебували кілька співробітників ресторану.

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