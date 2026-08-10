Tisa на базі Toyota. В Україні розробили нову техніку для радіаційної розвідки

Що змінилося

УАЗ-469РХБ створювався ще у 1980-х роках на базі цивільного позашляховика та не мав достатнього рівня захисту екіпажу.

Крім того, встановлене на ньому обладнання не дозволяло повноцінно контролювати та виявляти сучасні радіаційні та хімічні загрози.

Новий комплекс розробили за технічним завданням Нацгвардії. Він дозволяє проводити розвідку небезпечних зон без потреби залишати захищений автомобіль, а також передавати отримані дані командуванню в режимі реального часу.

Оснащення нового комплексу

Автомобіль обладнаний приладами радіаційної та хімічної розвідки, автоматизованою системою збору та обробки даних, метеостанцією, сучасними засобами зв'язку та супутниковою навігацією.

Також машина має системи нічного бачення, вентиляції та фільтрації повітря.

Бронеавтомобіль створений на базі Toyota LC79 і відповідає стандарту захисту NATO STANAG 4569, що передбачає балістичний та протимінний захист.

Завдання підрозділів РХБЗ

Підрозділи радіаційного, хімічного та біологічного захисту мають своєчасно виявляти небезпечні речовини, визначати масштаби зараження, контролювати ситуацію та передавати інформацію командуванню.

У Нацгвардії зазначають, що модернізація техніки дозволить підвищити безпеку військовослужбовців та ефективність роботи підрозділів за умов бойових дій.