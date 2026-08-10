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Tisa на базе Toyota. В Украине разработали новую технику для радиационной разведки

17:55 10.08.2026 Пн
2 мин
Новые заменят советские аналоговнетные УАЗ-469РХБ
aimg Анастасия Никончук
Фото: бронеавтомобиль Tisa (ukrarmo.tech)

Национальная гвардия Украины получила первые бронеавтомобили Tisa для радиационной и химической разведки, которые заменят устаревшие советские УАЗ-469РХБ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию командующего Национальной гвардией Украины Александра Пивненко.

Что изменилось

УАЗ-469РХБ создавался еще в 1980-х годах на базе гражданского внедорожника и не имел достаточного уровня защиты экипажа.

Кроме того, установленное на нем оборудование не позволяло полноценно контролировать и выявлять современные радиационные и химические угрозы.

Новый комплекс разработали по техническому заданию Нацгвардии. Он позволяет проводить разведку опасных зон без необходимости покидать защищенный автомобиль, а также передавать полученные данные командованию в режиме реального времени.

Оснащение нового комплекса

Автомобиль оборудован приборами радиационной и химической разведки, автоматизированной системой сбора и обработки данных, метеостанцией, современными средствами связи и спутниковой навигацией.

Также машина имеет системы ночного видения, вентиляции и фильтрации воздуха.

Бронеавтомобиль создан на базе Toyota LC79 и соответствует стандарту защиты NATO STANAG 4569, предусматривающему баллистическую и противоминную защиту.

Задачи подразделений РХБЗ

Подразделения радиационной, химической и биологической защиты должны своевременно выявлять опасные вещества, определять масштабы заражения, контролировать ситуацию и передавать информацию командованию.

В Нацгвардии отмечают, что модернизация техники позволит повысить безопасность военнослужащих и эффективность работы подразделений в условиях боевых действий.

Напоминаем, что в условиях массового применения ударных FPV-дронов украинские военные адаптируют защиту техники, используя сетчатые каркасы, дополнительные защитные конструкции, маскировку и другие нестандартные инженерные решения, которые помогают снизить уязвимость машин перед атаками беспилотников.

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