Tisa на базе Toyota. В Украине разработали новую технику для радиационной разведки

Что изменилось

УАЗ-469РХБ создавался еще в 1980-х годах на базе гражданского внедорожника и не имел достаточного уровня защиты экипажа.

Кроме того, установленное на нем оборудование не позволяло полноценно контролировать и выявлять современные радиационные и химические угрозы.

Новый комплекс разработали по техническому заданию Нацгвардии. Он позволяет проводить разведку опасных зон без необходимости покидать защищенный автомобиль, а также передавать полученные данные командованию в режиме реального времени.

Оснащение нового комплекса

Автомобиль оборудован приборами радиационной и химической разведки, автоматизированной системой сбора и обработки данных, метеостанцией, современными средствами связи и спутниковой навигацией.

Также машина имеет системы ночного видения, вентиляции и фильтрации воздуха.

Бронеавтомобиль создан на базе Toyota LC79 и соответствует стандарту защиты NATO STANAG 4569, предусматривающему баллистическую и противоминную защиту.

Задачи подразделений РХБЗ

Подразделения радиационной, химической и биологической защиты должны своевременно выявлять опасные вещества, определять масштабы заражения, контролировать ситуацию и передавать информацию командованию.

В Нацгвардии отмечают, что модернизация техники позволит повысить безопасность военнослужащих и эффективность работы подразделений в условиях боевых действий.