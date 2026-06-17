Тіньовий ринок тютюну досяг 17,6% і може завадити вступу до ЄС, – СЕО JTI Україна

Висока частка нелегального тютюнового ринку в Україні, яка наразі становить 17,6%, ризикує стати серйозним бар'єром на шляху країни до європейської інтеграції країни.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив новий генеральний директор JTI Україна Олександр Фаркош .

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Через нелегальні сигарети держбюджет у 2025 році втратив 26,5 млрд гривень , а у 2027 році втрати ризикують сягнути 32 млрд гривень.

, а у 2027 році втрати ризикують сягнути 32 млрд гривень. Погана динаміка: після пікового зростання "тіні" до 25,7% у 2023 році та тимчасового падіння до 12,6% у 2024-му, тренд знову розвернувся в негативний бік.

після пікового зростання "тіні" до 25,7% у 2023 році та тимчасового падіння до 12,6% у 2024-му, тренд знову розвернувся в негативний бік. Абсолютним лідером тіньового сектору є електронні сигарети – 93% цієї продукції продається нелегально.

– 93% цієї продукції продається нелегально. Основним драйвером зростання нелегального бізнесу JTI називає відсутність системного правозастосування з боку контролюючих органів.

Після відкриття кордонів у межах єдиного ринку ЄС нелегальна продукція з України може безперешкодно потрапити до Європи, де ціна сигарет значно вища. За словами Олександра Фаркоша, це принесе тіньовим гравцям надприбутки.

"Для ЄС це буде критично. Вони чітко рахують свої податки та акцизи. Якщо 20% нелегального ринку України з'явиться, наприклад, у тій же Німеччині, то втрати вже будуть не 26 млрд гривень, а декілька мільярдів євро. І понесе їх Євросоюз", – наголосив гендиректор JTI Україна.

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Керівник компанії підкреслив, що у 2025 році через "тінь" держбюджет України вже втратив близько 26,5 млрд гривень. Якщо ситуація не зміниться, то через щорічне зростання акцизів та збільшення прибутків тіньовиків, у 2027 році втрати лише від нелегальних сигарет можуть сягнути 32 млрд гривень.

Серед причин зростання нелегального ринку Фаркош назвав щорічне підвищення акцизів та відсутність належного правозастосування.

За його словами, у 2018 році частка нелегальних сигарет складала менше 5%, але з початком повномасштабної війни вона почала зростати і у жовтні 2023 року досягла рекордних 25,7%.

У 2024 році завдяки посиленому контролю з боку держави та увазі міжнародних партнерів показник вдалося знизити до 12,6%. Однак у 2025–2026 роках тренд знову розвернувся у негативний бік.

Фаркош також зазначив, що окрім звичайних цигарок, у тіні перебуває 93% ринку електронних сигарет.

JTI Україна у 2025 році сплатила 45 млрд гривень податків. Компанія входить до десятки найбільших платників податків в країні. До війни JTI Україна постачала продукцію у 22 країни.