JTI Україна збільшила податкові відрахування на 75%: названо суму

У першому півріччі 2025 року компанія JTI Україна перерахувала до державного бюджету 21,2 млрд грн податків. Це на 75% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-реліз.

Основними факторами зростання стали законодавчі зміни - зокрема, підвищення ставок акцизного податку, а також покращення операційних показників компанії та зміна валютного курсу. Найбільшу частку в податкових надходженнях традиційно склав акциз (16,4 млрд грн, +81% до першого півріччя 2024) та ПДВ (2,76 млрд грн, +73%) - результат стабільного попиту, адаптації до регуляторних змін і збалансованого управління грошовими потоками.

Суттєве зростання також зафіксовано за іншими статтями: податком на прибуток (+45%), митними платежами (+37%), ЄСВ (+24%), податком на доходи фізичних осіб і військовим збором (+36%).

"У першому півріччі ми послідовно виконували всі вимоги податкового законодавства. Для нас це не лише обов’язок, а частина корпоративної відповідальності - бути надійним партнером держави, особливо в умовах воєнного стану", - зазначила фінансова директорка JTI Україна Ольга Суліцька.

Разом із податковими зобов’язаннями JTI Україна продовжує інвестувати в соціальні ініціативи. З початку 2022 року компанія спрямувала понад 270 млн грн на підтримку співробітників та громад, ще 6,3 млн доларів було залучено завдяки проєктам з JT Group.

У 2025 році проєкти сконцентровано у кількох ключових напрямах, маючи за мету підвищенняінклюзивності громад через покращення доступності, добробуту та впровадження програм довгострокового впливу.

Такий підхід є ключовим в умовах, коли прозора та відповідальна діяльність бізнесу формує підґрунтя для економічного відновлення країни.