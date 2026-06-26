Тіньовий флот під ударом: ГУР випробує нову тактику морських дронів

Як повідомив командир одного із підрозділів ГУР МО із позивним "Дев'ятий", українські безекіпажні катери Katran готують до операцій із виявлення, затримання та примусового супроводження до портів комерційних суден, які перевозять підсанкційні товари Чорним морем.

Нова концепція передбачає відмову від негайного знищення кораблів-порушників на користь їхнього правового арешту та подальшої конфіскації нафти чи зерна.

"Якщо ви зіткнетеся з такою системою, це означатиме, що ви затримані. Спокійно прямуйте до визначеного порту. Усі залишаться в безпеці. Судно та його вантаж будуть конфісковані відповідно до міжнародного права", - описує "Дев’ятий" механізм роботи ГУР.

За словами військового, такий підхід є раціональнішим і гуманнішим, адже дозволить забирати цінні ресурси на користь держави, а не відправляти їх на морське дно.

Дрони Katran братимуть на абордаж підсанкційні кораблі (скриншот: Jake Epstein)

Механізм затримання

Процедура перехоплення матиме чітко визначений алгоритм дій.

Отримавши попередження про арешт, капітан та екіпаж комерційного судна будуть зобов'язані без спротиву змінити курс і попрямувати до вказаного українською стороною порту у супроводі групи безекіпажних катерів.

У разі спроби ігнорування наказів або відкритої відмови від виконання вимог флот Katran застосує силові методи.

Плюси української розробки

Головною технічною перевагою стала робота різних модифікацій дронів як єдиної інтегрованої команди - це дозволяє виконувати комплексні завдання:

Окремі моделі БЕКів під час операції здатні здійснювати повний вогневий та оптичний контроль над палубою судна.

Паралельно інші безпілотні платформи відстежуватимуть переміщення екіпажу.

Спеціалізовані компоненти системи блокуватимуть і контролюватимуть повітряний простір над районом проведення затримання.

Якщо екіпаж або кораблі супроводу чинитимуть активний опір, дрони Katran задіють бойовий потенціал, який дозволяє відправити корабель на дно за лічені хвилини.

Перспективи

Успішне тестування та впровадження схожих тактичних концепцій в умовах сучасного Чорного моря є серйозним технологічним проривом для українського ОПК.

Ще навесні 2025 року тодішній міністр цифрової трансформації і чинний міністр оборони Михайло Федоров наголошував на унікальних характеристиках лінійки Katran, зазначаючи, що ці платформи здатні одночасно вражати цілі на воді, суші та у повітрі.

Проблема нелегальних перевезень та функціонування "тіньових флотів" є критичною не лише для України чи Чорноморського регіону, а й для багатьох країн світу.

Якщо розроблений MAC HUB та ГУР метод доведе свою високу ефективність на практиці, він може створити глобальний прецедент, радикально змінити правила комерційного судноплавства та зробити міжнародну морську логістику прозорішою та безпечнішою.