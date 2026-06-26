Теневый флот под ударом: ГУР испытает новую тактику морских дронов

Как сообщил командир одного из подразделений ГУР МО с позывным "Девятый", украинские безэкипажные катера Katran готовят к операциям по выявлению, задержанию и принудительному сопровождению в порты коммерческих судов, перевозящих подсанкционные товары Черным морем.

Новая концепция предусматривает отказ от немедленного уничтожения кораблей-нарушителей в пользу их правового ареста и последующей конфискации нефти или зерна.

"Если вы столкнетесь с такой системой, это будет означать, что вы задержаны. Спокойно направляйтесь в определенный порт. Все останутся в безопасности. Судно и его груз будут конфискованы в соответствии с международным правом", - описывает "Девятый" механизм работы ГУР.

По словам военного, такой подход рациональнее и гуманнее, ведь позволит забирать ценные ресурсы в пользу государства, а не отправлять их на морское дно.

Дроны Katran будут брать на абордаж подсанкционные корабли (скриншот: Jake Epstein)

Механизм задержания

Процедура перехвата будет иметь четкий алгоритм действий.

Получив предупреждение об аресте, капитан и экипаж коммерческого судна будут обязаны без сопротивления изменить курс и направиться в указанный украинской стороной порт в сопровождении группы безэкипажных катеров.

В случае попытки игнорирования приказов или открытого отказа от выполнения требований флот Katran применит силовые методы.

Плюсы украинской разработки

Главным техническим преимуществом стала работа различных модификаций дронов как единой интегрированной команды - это позволяет выполнять комплексные задачи:

Некоторые модели БЭКов во время операции способны осуществлять полный огневой и оптический контроль над палубой судна.

Параллельно другие беспилотные платформы будут отслеживать перемещение экипажа.

Специализированные компоненты системы будут блокировать и контролировать воздушное пространство над районом проведения задержания.

Если экипаж или корабли сопровождения будут активно сопротивляться, дроны Katran задействуют боевой потенциал, который позволяет отправить судно на дно за считанные минуты.

Перспективы

Успешное тестирование и внедрение подобных тактических концепций в условиях Черного моря является серьезным технологическим прорывом для украинского оборонно-промышленного комплекса.

Еще весной 2025 года тогдашний министр цифровой трансформации и действующий министр обороны Михаил Федоров отмечал уникальные характеристики линейки Katran, отмечая, что эти платформы способны одновременно поражать цели на воде, суше и в воздухе.

Проблема нелегальных перевозок и функционирования "теневых флотов" критическая не только для Украины или Черноморского региона, но и для многих стран мира.

Если разработанный МAC HUB и ГУР метод докажет свою высокую эффективность на практике, он может создать глобальный прецедент, радикально изменить правила коммерческого судоходства и сделать международную морскую логистику более прозрачной и безопасной.