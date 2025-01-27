Тіньовий флот, металургія і не тільки: Сибіга закликав ЄС посилити санкції проти Росії

Як повідомляється, сьогодні, 27 січня, Сибіга взяв онлайн-участь у засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС, де висловив вдячність європейським партнерам за їхню всебічну підтримку України.

Міністр закликав європейських союзників об’єднати зусилля із новою адміністрацією США для посилення санкційного тиску на агресора: продовжити діючі санкційні режими та схвалити нові обмеження щодо додаткових галузей російської економіки та контрагентів.

"Діючі санкції проти РФ мають продовжені та посилені. Це також цілком відповідає підходу нової адміністрації США. Наступний, 16-й пакет санкцій ЄС має бути якомога сильнішим. Банківський сектор, тіньовий флот, металургія, енергетика, ІТ та інші сектори. Можна зробити набагато більше для посилення санкцій", - наголосив Сибіга.

Він окремо поінформував європейських партнерів про чергові звірські розстріли російськими окупантами українських військовополонених. Він наголосив, що ці російські злочини стали системними.

"Ці звірства свідчать про справжню суть російського режиму. Закликаю вас використати всі наявні інструменти для того, щоб зупинити їх та продемонструвати Росії, що за кожен жахливий злочин буде відповідальність", зазначив міністр.

Глава МЗС вчергове закликав європейських партнерів до дотримання принципу "мир завдяки силі" для протидії російській агресії. Одним з його ключових компонентів Андрій Сибіга назвав подальше посилення тиску на Росію через санкції, ізоляцію та щоденне підвищення ціни війни для агресора.

"Ще один важливий елемент - це зміцнення України у військовій, економічній та політичній сферах, надання чітких і довгострокових гарантій безпеки на шляху до членства в ЄС і НАТО", - підкреслив він.

Глава МЗС привітав рішучість нового Президента США Дональда Трампа в його прагненні покласти край російській агресії проти України та закликав європейських союзників до спільної роботи над відновленням всеосяжного, справедливого та стійкого миру.

Він наголосив на важливості збереження принципів "нічого про Україну без України" та "нічого про Європу без Європи" для досягнення цієї мети.

Сибіга також висловив вдячність європейським партнерам за всю надану нашій державі підтримку, назвавши її "історичним прикладом солідарності та єдності". Він також закликав європейських союзників продовжувати та масштабувати інвестиції в українську оборонну промисловість.

"Інвестуючи сьогодні в українське виробництво зброї, ви інвестуєте в безпеку України та безпеку всієї Європи", - зазначив міністр.