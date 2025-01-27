Угорщина в останній момент пішла на поступки щодо санкцій проти Росії, - Politico
Угорщина в останній момент погодилася схвалити продовження санкцій проти Росії. Очікується, що Будапешт піде на поступки в обмін на заяву, в якій буде розглянуто побоювання Угорщини з приводу "енергетичної безпеки".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Посли ЄС мають зібратися на надзвичайному засіданні вранці 27 січня, а угоду, як очікують, буде офіційно оформлено під час зустрічі міністрів закордонних справ, що розпочнеться після цього в Брюсселі, повідомив один із дипломатів.
На вихідних президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий підписати угоду про постачання азербайджанського газу в Угорщину і Словаччину, за умови, що Кремль не отримає від цього вигоди.
Туреччина також втрутилася в протистояння: її посол у ЄС Фарук Каймакчі повідомив, що Анкара готова допомогти замінити Україну як транзитну країну.
Сценарій, за якого Угорщина сьогодні заблокує продовження санкцій, "не є базовим сценарієм", заявив журналістам міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс. "Це поставило б увесь ЄС і Угорщину в становище слабкості... Це також обмежило б США [з погляду] варіантів пошуку довгострокового стійкого миру в Європі".
Загроза Угорщини викликала попередження на високому рівні, зокрема з боку прем'єр-міністра Польщі Туска, який написав у X: "Якщо [Орбан] справді заблокує європейські санкції в ключовий момент для війни, стане абсолютно зрозуміло, що в цій великій грі за безпеку і майбутнє Європи він грає в команді Путіна, а не в нашій. З усіма наслідками, що випливають із цього".
Один дипломат ЄС заявив, що Угорщина "грає з вогнем" і "закладає бомбу в трансатлантичні відносини", якщо заблокує санкції.
"Їм [угорцям] подобається драма", - сказав третій дипломат ЄС, додавши, що заходи буде продовжено в тій чи іншій формі.
ЄС продовжує чинні санкції кожні шість місяців, і для цього потрібне одноголосне рішення 27 країн-членів.
Верховний комісар ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас висловила певний оптимізм з приводу того, що ЄС дійде згоди щодо збереження санкцій щодо Росії до закінчення терміну їхньої дії наприкінці січня.
"Я налаштована оптимістично, тому що ми завжди зрештою досягали єдності та зберігали її дотепер, тому я впевнена, що й цього разу в нас усе вийде", - сказала вона.