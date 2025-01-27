Угорщина в останній момент пішла на поступки щодо санкцій проти Росії, - Politico

Угорщина в останній момент погодилася схвалити продовження санкцій проти Росії. Очікується, що Будапешт піде на поступки в обмін на заяву, в якій буде розглянуто побоювання Угорщини з приводу "енергетичної безпеки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Посли ЄС мають зібратися на надзвичайному засіданні вранці 27 січня, а угоду, як очікують, буде офіційно оформлено під час зустрічі міністрів закордонних справ, що розпочнеться після цього в Брюсселі, повідомив один із дипломатів.

На вихідних президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий підписати угоду про постачання азербайджанського газу в Угорщину і Словаччину, за умови, що Кремль не отримає від цього вигоди.

Туреччина також втрутилася в протистояння: її посол у ЄС Фарук Каймакчі повідомив, що Анкара готова допомогти замінити Україну як транзитну країну.

Сценарій, за якого Угорщина сьогодні заблокує продовження санкцій, "не є базовим сценарієм", заявив журналістам міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс. "Це поставило б увесь ЄС і Угорщину в становище слабкості... Це також обмежило б США [з погляду] варіантів пошуку довгострокового стійкого миру в Європі".

Загроза Угорщини викликала попередження на високому рівні, зокрема з боку прем'єр-міністра Польщі Туска, який написав у X: "Якщо [Орбан] справді заблокує європейські санкції в ключовий момент для війни, стане абсолютно зрозуміло, що в цій великій грі за безпеку і майбутнє Європи він грає в команді Путіна, а не в нашій. З усіма наслідками, що випливають із цього".

Один дипломат ЄС заявив, що Угорщина "грає з вогнем" і "закладає бомбу в трансатлантичні відносини", якщо заблокує санкції.

"Їм [угорцям] подобається драма", - сказав третій дипломат ЄС, додавши, що заходи буде продовжено в тій чи іншій формі.