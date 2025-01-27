Теневой флот, металлургия и не только: Сибига призвал ЕС усилить санкции против России

Как сообщается, сегодня, 27 января, Сибига принял онлайн-участие в заседании Совета министров иностранных дел ЕС, где выразил благодарность европейским партнерам за их всестороннюю поддержку Украины.

Министр призвал европейских союзников объединить усилия с новой администрацией США для усиления санкционного давления на агрессора: продолжить действующие санкционные режимы и принять новые ограничения в отношении дополнительных отраслей российской экономики и контрагентов.

"Действующие санкции против РФ должны быть продлены и усилены. Это также вполне соответствует подходу новой администрации США. Следующий, 16-й пакет санкций ЕС должен быть как можно сильнее. Банковский сектор, теневой флот, металлургия, энергетика, ИТ и другие секторы. Можно сделать гораздо больше для усиления санкций", - подчеркнул Сибига.

Он отдельно проинформировал европейских партнеров об очередных зверских расстрелах российскими оккупантами украинских военнопленных. Он подчеркнул, что эти российские преступления стали системными.

"Эти зверства свидетельствуют об истинной сути российского режима. Призываю вас использовать все имеющиеся инструменты для того, чтобы остановить их и продемонстрировать России, что за каждое ужасное преступление будет ответственность", отметил министр.

Глава МИД в очередной раз призвал европейских партнеров к соблюдению принципа "мир благодаря силе" для противодействия российской агрессии. Одним из его ключевых компонентов Андрей Сибига назвал дальнейшее усиление давления на Россию через санкции, изоляцию и ежедневное повышение цены войны для агрессора.

"Еще один важный элемент - это укрепление Украины в военной, экономической и политической сферах, предоставление четких и долгосрочных гарантий безопасности на пути к членству в ЕС и НАТО", - подчеркнул он.

Глава МИД приветствовал решимость нового Президента США Дональда Трампа в его стремлении положить конец российской агрессии против Украины и призвал европейских союзников к совместной работе над восстановлением всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира.

Он подчеркнул важность сохранения принципов "ничего об Украине без Украины" и "ничего о Европе без Европы" для достижения этой цели.

Сибига также выразил благодарность европейским партнерам за всю оказанную нашему государству поддержку, назвав ее "историческим примером солидарности и единства". Он также призвал европейских союзников продолжать и масштабировать инвестиции в украинскую оборонную промышленность.

"Инвестируя сегодня в украинское производство оружия, вы инвестируете в безопасность Украины и безопасность всей Европы", - отметил министр.