Тіньовий експорт повертається? У Раді попередили про небезпечні дії брухтовиків

За словами заступника голови Комітету ВР з питань економічного розвитку Дмитра Кисилевського, йдеться про спроби відновити схеми, які лише за минулий рік коштували бюджету 3,5 млрд гривень.

Пошук "лояльного" суду

Як зазначив парламентар, брухтовики вже вчетверте звертаються до Київського окружного адмінсуду, намагаючись заблокувати нульові експортні квоти. Кисилевський вказує на ознаки маніпуляції судовою системою.

"Попередні заяви вони спочатку подавали, а після призначення судді відкликали. Досвічені юристи та антикорупціонери знають, що це є ознакою пошуку "потрібного" судді", - написав заступник голови комітету.

Наразі позов подано від ТОВ "Західвторлом", до якого долучилася громадська спілка "Українська асоціація вторинних металів та ресурсів", що об'єднує великих експортерів.

Захист нацбезпеки та збитки бюджету

Кисилевський зауважив, що уряд запровадив нульові квоти на експорт брухту, виходячи з міркувань національної безпеки, адже, говорить нардеп, "від забезпечення металургійної промисловості брухтом залежить стійкість економіки".

Ще одним аргументом на користь цього рішення була "патологічна схильність" експортерів брухту до "сумнівних схем використання сертифікату EUR.1" для поставок за межі ЄС без сплати мита.

"Схеми з ухилення від сплати мита на брухт через ЄС коштували державі 3,5 млрд грн лише за минулий рік. За право і далі красти ці гроші у армії борються ділки", - наголосив Кисилевський.

Зовнішні ризики: втручання "конфедератів"

Парламентар також звернув увагу на небезпечний союз українських тіньовиків із проросійськими силами за кордоном.

Зокрема, на захист безконтрольного вивезення сировини, за словами Кисилевського, виступили представники польської партії "Конфедерація", яку "навіть у самій Польщі вважають токсичною".

Кисилевський нагадав, що саме ці політики раніше організовували акції з висипанням українського зерна на кордоні. Тому "до нового дивного союзу українських тіньовиків та польських "конфедератів" слід поставитись цілком серйозно".

"Коли чорний бізнес обкрадає державу, використовуючи лазівки на митниці, це сприймається як наша внутрішня справа. Перекрити ці схеми - справа Уряду, що він і зробив, встановивши нульову експортну квоту. Але коли в ситуацію втручаються російські політичні агенти, ситуація починає виглядати інакше", - впевнений парламентар.

"Тепер не дати чорному брухтовому бізнесу підняти голову - питання національної безпеки. Тіньовики, які народились та розквітли за часів Януковича, мають піти у минуле. Як і модель економіки, побудована на сировинному експорті. Якщо цього ще хтось не зрозумів, хай спробує й далі дружити з кремлівськими агентами. Подивимось, як надовго їх вистачить", - резюмував він.