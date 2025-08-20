"Тіньові" поставки та понад 270 млн гривень: в Україні викрили схему імпорту препаратів РФ

В Україні припинили діяльність організованої групи, яка налагодила постачання російських гомеопатичних препаратів під час повномасштабного вторгнення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генерального прокурора.
За даними слідства, з початку війни на території держави-агресора було реалізовано ліків на понад 270 млн грн.
Як повідомили в Офісі Генпрокурора, організатором схеми виявився громадянин РФ- власник великого фармацевтичного холдингу та член російської академії медичних наук.
Ще на початку 2000-х він створив в Україні дочірнє підприємство з майже ідентичною назвою.
Після 2014 року для обходу санкцій компанія відкрила виробництво в сусідній європейській країні.
Там продукцію фактично лише перепаковували, маскуючи її під "європейську", після чого вона потрапляла на український ринок.
До схеми були залучені директор українського підприємства, головний бухгалтер, відповідальні особи з контролю якості та реєстрації препаратів.
За даними слідства, серед продукції були гомеопатичні засоби, виготовлені з кролячого посліду, отрути змій та подрібнених тіл бджіл.
Жодні міжнародні дослідження не підтверджують їхніх лікувальних властивостей, а вживання може становити загрозу для здоров’я.
У межах обшуків правоохоронці вилучили понад 40 ящиків документації, комп’ютери, телефони та листування, де обговорювалися питання прибутків, обходу санкцій та приховування країни походження товару.
Також у центрі Києва арештовано будинок площею понад 700 кв. м, який належить власнику російського холдингу та використовувався як офіс і склад.
Організатору та учасникам оборудки повідомлено про підозру за ст. 111-1 КК України (господарська діяльність у взаємодії з державою-агресором).
МОЗ ініціювало скасування реєстраційних посвідчень на 11 лікарських засобів, зареєстрованих на українське підприємство.
