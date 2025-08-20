"Теневые" поставки и более 270 млн гривен: в Украине разоблачили схему импорта препаратов РФ

По данным следствия, с начала войны на территории государства-агрессора было реализовано лекарств на более 270 млн грн.

Детали дела

Как сообщили в Офисе Генпрокурора, организатором схемы оказался гражданин РФ - владелец крупного фармацевтического холдинга и член российской академии медицинских наук.

Еще в начале 2000-х он создал в Украине дочернее предприятие с почти идентичным названием.

После 2014 года для обхода санкций компания открыла производство в соседней европейской стране.

Там продукцию фактически только перепаковывали, маскируя ее под "европейскую", после чего она попадала на украинский рынок.

Фото: В Украине разоблачили "теневую" схему импорта российских лекарств (t.me/pgo_gov_ua)

К схеме были привлечены директор украинского предприятия, главный бухгалтер, ответственные лица по контролю качества и регистрации препаратов.

Что именно продавали

По данным следствия, среди продукции были гомеопатические средства, изготовленные из кроличьего помета, яда змей и измельченных тел пчел.

Никакие международные исследования не подтверждают их лечебных свойств, а употребление может представлять угрозу для здоровья.

Следственные действия

В рамках обысков правоохранители изъяли более 40 ящиков документации, компьютеры, телефоны и переписку, где обсуждались вопросы доходов, обхода санкций и сокрытия страны происхождения товара.

Также в центре Киева арестован дом площадью более 700 кв. м, который принадлежит владельцу российского холдинга и использовался как офис и склад.

Что грозит

Организатору и участникам сделки сообщено о подозрении по ст. 111-1 УК Украины (хозяйственная деятельность во взаимодействии с государством-агрессором).

Минздрав инициировал отмену регистрационных удостоверений на 11 лекарственных средств, зарегистрированных на украинское предприятие.