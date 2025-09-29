Тіна Кароль показала, з чим носити уггі з відкритою п’яткою: стильно і небанально

Як Кароль носить хутряні сабо

Для вечірньої прогулянки біля води Тіна поєднала карамельні хутряні мюлі на масивній підошві з білими шкарпетками, чорним комбінезоном і довгим сірим пальтом у чоловічому стилі.



Кароль вразила незвичайним образом (фото: instagram.com/tina_karol)

Контраст фактур (тепле штучне хутро взуття, щільний трикотаж і гладка тканина пальта) створює багатошаровий, але легкий образ. Завдяки нейтральним відтінкам акцент повністю на силуеті та незвичному взутті.

Такі сабо-уггі додають зросту завдяки платформі, але залишаються максимально комфортними. Їхня "домашня" м’якість у поєднанні з вуличним аутфітом виглядає сучасно й трохи зухвало.

"Лук" Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

З чим ще можна носити уггі з відкритою п’яткою

З денімом: прямі джинси, фланелева сорочка й об’ємний пуховик - ідеальний міський кежуал

З легкими сукнями: шифонові або трикотажні міді, плюс грубі шкарпетки створюють трендовий контраст

З лосинами та oversize-светром: це стиль, який можна носити навіть у місті

З костюмами з трикотажу: комплект у бежевих чи молочних тонах робить образ максимально затишним.

З чим не варто носити хутряні сабо

Не варто поєднувати такі уггі з класичними діловими костюмами чи вечірніми сукнями, бо контраст буде надто різким. Також це взуття точно не найкраща пара для тонких капронових колготок. Все просто, адже модель розрахована на щільні фактури, які підкреслюють її об’єм.

Хутряні мюлі, уггі з відкритою п’яткою чи "теплі сабо" - як їх не назви, вони вже стали must-have для міжсезоння. І приклад Кароль доводить, що це взуття може бути не лише домашнім, а й ультрамодним акцентом у міському гардеробі.