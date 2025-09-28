ua en ru
Нд, 28 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Анастасія Цимбалару показала, як носити брючний костюм восени 2025

Неділя 28 вересня 2025 14:38
UA EN RU
Анастасія Цимбалару показала, як носити брючний костюм восени 2025 Анастасія Цимбалару (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)
Автор: Катерина Собкова

Українська акторка Анастасія Цимбалару продемонструвала, як можна носити костюм восени та залишатися при цьому в тренді. Її образ об'єднує одразу кілька актуальних модних напрямків сезону - від пастельних відтінків до оверсайз-крою і багатошаровості.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її Instagram.

Який "лук" виобрала актриса

Замість класичних темних відтінків для осені Цимбалару обрала приглушено-рожевий брючний костюм. Це - варіація популярного кольору "жувальної гумки", представлена в пастельному, осінньому варіанті.

Такий вибір надає яскравості без зайвої екстравагантності, а також підкреслює жіночність і впевненість.

Фасон і посадка - ключ до стилю

Жакет має двобортний крій, V-подібний виріз і широкі лацкани. Вільна посадка в плечах, легкий oversize-силует і закатані рукави - все це формує ефект effortless-chic.

Штани - прямого крою з легким кльошем, які візуально подовжують ноги та відповідають запиту на комфорт і практичність у повсякденному гардеробі.

Багатошаровість - тренд сезону

Під костюм актриса одягла білу базову футболку з блакитною чоловічою сорочкою. Комбінація контрастних фактур і кольорів створює глибину в образі й робить його більш складним і модним. Це один з головних прийомів сучасної стилізації костюма.

Анастасія Цимбалару показала, як носити брючний костюм восени 2025Анастасія Цимбалару (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

Аксесуари

Темно-бордові туфлі підсилюють осінню палітру, а масивні золоті браслети надають образу статусності. Завершує лук мініклатч у темному відтінку - функціональний, але стильний акцент.

Стиль: smart-casual з натяком на "тиху розкіш"

Образ Цимбалару можна віднести до smart-casual - вдале поєднання ділового костюма з розслабленими речами. Водночас він несе риси естетики quiet luxury - нічого зайвого, але всі елементи ретельно підібрані. А рожевий відтінок і гра з шарами додають fashion-драми.

Як адаптувати образ під офіс, casual чи вечірній вихід

  • В офіс: поєднувати з лоферами та мінімумом прикрас.
  • На щодень: з білими кедами або мокасинами, рюкзаком.
  • На вечір: додати високі підбори, сережки та сумку-клатч.

Анастасія Цимбалару показала, як носити брючний костюм восени 2025Анастасія Цимбалару (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

Вас також може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Тренди Модні тренди Стиль життя
Новини
Трамп захотів ввести війська до "спустошеного війною" Портленда
Трамп захотів ввести війська до "спустошеного війною" Портленда
Аналітика
"Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"