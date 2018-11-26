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Тимошенко: военное положение должно работать против агрессора, а не против граждан Украины

Новости » Политика    26.11.2018 - 21:39
Тимошенко: военное положение должно работать против агрессора, а не против граждан Украины
Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

«Батькивщина» категорически против ограничений прав и свобод граждан

Фракция «Батькивщина» поддерживает введение военного положения, но категорически против ограничений прав и свобод граждан, которые содержатся в президентском указе. Об этом заявила с парламентской трибуны лидер партии Юлия Тимошенко.

Она заметила, что с первых дней российской агрессии в Украине «Батькивщина» последовательно выступала за введение военного положения.

«Мы в состоянии войны. На нас совершена агрессивная атака. Страна-агрессор – Российская Федерация – атаковала нас еще раз. Мы обязаны реагировать!» – отметила Юлия Тимошенко.

Лидер фракции подчеркнула: «Батькивщина» готова поддержать введение военного положения, но мы не готовы поддержать под прикрытием военного положения – разрушение прав и свобод украинцев».

Тимошенко убеждена: президентским указом приостанавливается действие целого ряда статей Конституции, а значит ущемляются права людей – свобода слова, свободные собрания, предпринимательская деятельность и т. п.

«По сути, это все – разрушение жизни украинцев! Ссылаясь на 190 статью Регламента Верховной Рады Украины, мы имеем право проголосовать введение военного положения с частичным текстом указа президента. Мы предлагаем проголосовать введение военного положения без пункта 3 указа президента, который полностью разрушает права людей», – призвала лидер «Батькивщины».

По мнению председателя фракции, введение военного положения должно работать против страны-агрессора, а не против граждан Украины.

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