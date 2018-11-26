ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Тимошенко: воєнний стан мусить працювати проти агресора, а не проти громадян України

Новини » Політика    26.11.2018 - 21:39
Тимошенко: воєнний стан мусить працювати проти агресора, а не проти громадян України
Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

«Батьківщина» категорично проти обмежень прав і свобод громадян

Фракція «Батьківщина» підтримує введення воєнного стану, але категорично проти обмежень прав і свобод громадян, які містяться у президентському указі. Про це заявила з парламентської трибуни лідер партії Юлія Тимошенко.

Вона зауважила, що з перших днів російської агресії в Україні «Батьківщина» послідовно виступала за введення воєнного стану.

«Ми в стані війни. На нас здійснена агресивна атака. Країна-агресор – Російська Федерація – атакувала нас ще раз.  Ми зобов’язані реагувати!» – зазначила Юлія Тимошенко.

Лідер фракції наголосила: «Батьківщина» готова підтримати введення воєнного стану, але ми не готові підтримати під прикриттям воєнного стану – руйнацію прав і свобод українців».

Тимошенко переконана: президентським указом зупиняється дія цілої низки статей Конституції, а отже утискаються права людей – свободу слова, вільні зібрання, підприємницьку діяльність тощо.

«По суті, це все – руйнація життя українців! Посилаючись на 190 статтю Регламенту Верховної Ради України, ми маємо право проголосувати запровадження воєнного стану із частковим текстом указу президента. Ми пропонуємо проголосувати запровадження воєнного стану без пункту 3 указу президента, який повністю руйнує права людей», – закликала лідер «Батьківщини».

На думку голови фракції, запровадження воєнного стану мусить працювати проти країни-агресора, а не проти громадян України.

Засідання Верховної ради щодо рішення про воєнний стан: онлайн-трансляція Підстав для економічної кризи в Україні немає, - Гройсман
Новини України военное положениеБатьківщинаТимошенко
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся