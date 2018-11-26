Тимошенко: воєнний стан мусить працювати проти агресора, а не проти громадян України

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

«Батьківщина» категорично проти обмежень прав і свобод громадян

Фракція «Батьківщина» підтримує введення воєнного стану, але категорично проти обмежень прав і свобод громадян, які містяться у президентському указі. Про це заявила з парламентської трибуни лідер партії Юлія Тимошенко.

Вона зауважила, що з перших днів російської агресії в Україні «Батьківщина» послідовно виступала за введення воєнного стану.

«Ми в стані війни. На нас здійснена агресивна атака. Країна-агресор – Російська Федерація – атакувала нас ще раз. Ми зобов’язані реагувати!» – зазначила Юлія Тимошенко.

Лідер фракції наголосила: «Батьківщина» готова підтримати введення воєнного стану, але ми не готові підтримати під прикриттям воєнного стану – руйнацію прав і свобод українців».

Тимошенко переконана: президентським указом зупиняється дія цілої низки статей Конституції, а отже утискаються права людей – свободу слова, вільні зібрання, підприємницьку діяльність тощо.

«По суті, це все – руйнація життя українців! Посилаючись на 190 статтю Регламенту Верховної Ради України, ми маємо право проголосувати запровадження воєнного стану із частковим текстом указу президента. Ми пропонуємо проголосувати запровадження воєнного стану без пункту 3 указу президента, який повністю руйнує права людей», – закликала лідер «Батьківщини».

На думку голови фракції, запровадження воєнного стану мусить працювати проти країни-агресора, а не проти громадян України.