Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Турчинов рассказал, будет ли баллотироваться в президенты

НовостиПолитика    20.06.2018 - 14:46
Фото: Александр Турчинов (rnbo.gov.ua)
Фото: Александр Турчинов (rnbo.gov.ua)

Турчинов заявил, что не намерен баллотироваться в президенты

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов рассказал, будет ли баллотироваться в президенты. Об этом он сообщил в интервью "Интерфакс-Украина".

"Нет, я много раз отвечал на этот вопрос. Знаете, мне сложно понять мотивацию многих людей, рвущихся к этой должности", - заявил он.

По словам Турчинова, у него остались "очень тяжелые воспоминания" за тот период, когда он исполнял обязанности президента.

"Все это отбило у меня желание стремиться занять президентский кабинет", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что не хотел бы возглавлять ведомство после президентских выборов

Путин блокирует деоккупацию Донбасса дипломатическим путем, - Турчинов Турчинов считает Керченский мост серьезной угрозой безопасности Украины
Теги публикации: СНБО, выборы, Александр Турчинов  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Нелюди!": травести-дива Монро высказалась о противниках КиевПрайда
"Нет совести никакой": сеть ужаснул вагон поезда "Укрзализныци" (фото)
Девушка сгорела заживо: на трассе Киев-Харьков произошло смертельное ДТП (фото)
В Киеве памятник возле МВД разукрасили в цвета ЛГБТ (фото)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь