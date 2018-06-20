Турчинов заявил, что не намерен баллотироваться в президенты
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов рассказал, будет ли баллотироваться в президенты. Об этом он сообщил в интервью "Интерфакс-Украина".
"Нет, я много раз отвечал на этот вопрос. Знаете, мне сложно понять мотивацию многих людей, рвущихся к этой должности", - заявил он.
По словам Турчинова, у него остались "очень тяжелые воспоминания" за тот период, когда он исполнял обязанности президента.
"Все это отбило у меня желание стремиться занять президентский кабинет", - добавил он.
Напомним, ранее сообщалось, что генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что не хотел бы возглавлять ведомство после президентских выборов.