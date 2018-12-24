Тимошенко заявила о безоговорочной победе "Батькивщины" на выборах в ОТО

Фото: Юлия Тимошенко (пресс-служба)

"Батькивщина" по предварительным подсчетам получила 35,7% голосов

"Батькивщина" по предварительным подсчетам получила 35,7% голосов на выборах ОТО. Об этом сообщила лидер партии Юлия Тимошенко на пресс-конференции в Киеве, объявляя предварительные результаты местных выборов, сообщает РБК-Украина.

"Абсолютное первое место с большим отрывом заняла "Батькивщина" – 35,7%. На втором месте с результатом 22,7% – Блок Петра Порошенко. Эти выборы – последняя большая репетиция перед президентскими выборами. Это последняя настоящая социология, где не меряют случайно мнения каких-то людей, где социологию считают конкретно по бюллетеням", – отметила нардеп.

По ее словам, "Батькивщине" удалось добиться победы, несмотря на административный ресурс, который задействовала действующая власть.

"Это, по сути, был избирательный армагеддон, когда фальсификации, подкуп были впечатляющими. Ломали людей, заставляли сниматься с выборов", – заявила политик, добавив, что власть "заставляла кандидатов в главы ОТО к выдвижению от Блока Петра Порошенко".

По ее словам, по сравнению с предыдущими выборами в апреле, БПП резко снизил свой результат. Это означает, что все их меры "политического террора" на выборах не срабатывают, убеждена председатель партии.

"Если в апреле через давление, админресурс, фальсификации на выборах они смогли получить 27% на выборах депутатов в ОТО, то сейчас 22,7%. Им не помогают грязные и унизительные инструменты, которыми они пользуются. И на президентских выборах им ничто не поможет", – убеждена она.

Вместо этого, партия "Батькивщина" от выборов к выборам только увеличивает народную поддержку. Так, по словам Тимошенко, ее политическая сила победила в каждой из 7 волн выборов в ОТО, получив 30% от количества депутатов, избранных от партий. А также в целом демонстрирует убедительную динамику.

"Мы начинали с 5,68% в 2014 году, в 2016-2017 годах – 28,6%, а на последних выборах мы уже имеем 35,7%", – сказала она.

Тимошенко заявила, что гордится своей командой, "которая может противостоять любому нашествию власти и таким масштабным нарушением".

"Это означает, что на президентских выборах, какие бы технологии не использовал Порошенко, с такими гражданами и с такой командой, как у меня, мы можем противостоять всему. Мы не дадим им сфальсифицировать президентские выборы", – подчеркнула политик.

Как известно, в воскресенье, 23 декабря, состоялись первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов ОТО и соответствующих сельских, поселковых, городских голов в 77 ОТО в 13 областях Украины.