Тимошенко заявила про беззаперечну перемогу "Батьківщини" на виборах в ОТГ

Фото: Юлія Тимошенко (прес-служба)

"Батьківщина" за попередніми підрахунками отримала 35,7% голосів

"Батьківщина" за попередніми підрахунками отримала 35,7% голосів на виборах ОТГ. Про це повідомила лідер партії Юлія Тимошенко на прес-конференції в Києві, оголошуючи попередні результати місцевих виборів, повідомляє РБК-Україна.

"Абсолютне перше місце з великим відривом посіла "Батьківщина" – 35,7%. На другому місці з результатом 22,7% – Блок Петра Порошенка. Ці вибори – остання велика репетиція перед президентськими виборами. Це остання справжня соціологія, де не міряють випадково думки якихось людей, де соціологію рахують конкретно по бюлетенях", – зауважила нардеп.

За її словам, "Батьківщині" вдалося досягти перемоги попри шалений адміністративний ресурс, який задіяла чинна влада.

"Це, по суті, був виборчий армагедон, коли фальсифікації, підкуп були вражаючими. Ламали людей, примушували зніматися з виборів", – заявила політик, додавши, що влада "примушувала кандидатів у голови ОТГ до висунення від Блоку Петра Порошенка".

За її словами, порівняно з попередніми виборами у квітні, БПП різко знизив свій результат. Це означає, що всі їхні заходи "політичного терору" на виборах не спрацьовують, переконана голова партії.

"Якщо у квітні через тиск, адмінресурс, фальсифікації на виборах вони змогли отримати 27% на виборах депутатів в ОТГ, то зараз 22,7%. Їм не допомагають брудні і принизливі інструменти, якими вони користуються. І на президентських виборах їм ніщо не допоможе", – переконана вона.

Натомість, партія "Батьківщина" від виборів до виборів лише збільшує народну підтримку. Так, за словами Тимошенко, її політична сила перемогла в кожній з 7 хвиль виборів в ОТГ, здобувши 30% від кількості депутатів, обраних від партій. А також у цілому демонструє переконливу динаміку.

"Ми починали з 5,68% у 2014 році, у 2016-2017 роках – 28,6%, а на останніх виборах ми вже маємо 35,7%", – сказала вона.

Тимошенко заявила, що пишається своєю командою, "яка може протистояти будь-якій навалі влади і таким масштабним порушенням".

"Це означає, що на президентських виборах, які б технології не використовував Порошенко, з такими громадянами і з такою командою, як у мене, ми можемо протистояти всьому. Ми не дамо їм сфальшувати президентські вибори", – наголосила політик.

Як відомо, у неділю, 23 грудня, відбулися перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад ОТГ і відповідних сільських, селищних, міських голів у 77 ОТГ в 13 областях України.