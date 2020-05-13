Тимошенко: защитить здоровье украинцев можно лишь медицинским страхованием

Украине уже сегодня надо переходить к общему медицинскому страхованию, это даст возможность каждому украинцу иметь в руках медицинскую страховку и бесплатный доступ как к неотложной помощи, так и к медицинскому обслуживанию во всех направлениях. Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, презентуя во время брифинга в парламенте законопроект №3464 об обязательном медицинском страховании, передает корреспондент РБК-Украина.

"Это законопроект, который должен стать основой для консолидации всех фракций, Кабинета министров, президента Украины для того, чтобы полностью изменить стратегию, концепцию развития медицины в Украине", - заявила Тимошенко.

Тимошенко также добавляет, принятие закона об обязательном медицинском страховании предусматривает, что работающие люди будут иметь страховку, которую будут оплачивать не только они сами, но и работодатели. Пенсионеры, несовершеннолетние дети, безработные будут иметь страховку, оплаченную государством. Неотложная медицинская помощь будет оказываться бесплатно.

"Именно такой законопроект будет предусматривать стопроцентный государственный контроль за финансами, которые будут собраны на базе обязательного медицинского страхования, и вся система здравоохранения будет иметь больше финансовых ресурсов для того, чтобы развивать лечебные учреждения и предоставлять украинцам правильную, профессиональную, бесплатную медицинскую помощь. Кроме того, обязательное медицинское страхование даст возможность оплачивать всем медицинским работникам заработную плату хотя бы на уровне соседней Польши", - добавила Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" призвала правительство, президента и парламент к совместной работе, которая обеспечит украинцев бесплатной медицинской помощью, а медработников - достойными заработными платами.

"Если мы этого не сделаем, мы ежемесячно будем терять врачей, которые будут способны работать и содержать свои семьи на те копейки, которые им сегодня платят. Необходимо остановить беспорядок и разруху, на которую сегодня превращается отечественная медицина. Мы призываем правительство, парламент, все фракции и президента начать работу над новой стратегией организации здравоохранения в Украине на базе обязательного медицинского страхования. Речь идет о здоровье наших семей, детей, родителей, внуков. Надо действовать, и действовать немедленно", - подытожила Тимошенко.

Напомним, ранее Верховная рада Украины в ходе внеочередного заседания одобрил два законопроекта, которыми предусмотрено массовое тестирование на коронавирус и определены страховые выплаты медицинским работникам, которые борются с COVID-19.

Во вторник, 12 мая, Юлия Тимошенко и депутаты "Батькивщины" зарегистрировали в парламенте законопроект № 3464 об общеобязательном медицинском страховании.