Тимошенко: захистити здоров’я українців можна лише медичним страхуванням

Україні вже сьогодні треба переходити до загального медичного страхування, це дасть змогу кожному українцю мати в руках медичну страховку та безоплатний доступ як до невідкладної допомоги, так і до медичного обслуговування по всіх напрямках. Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко, презентуючи під час брифінгу в парламенті законопроект №3464 про обов’язкове медичне страхування, передає кореспондент РБК-Україна.

"Це законопроект, який мусить стати основою для консолідації всіх фракцій, Кабінету Міністрів, президента України для того, щоб повністю змінити стратегію, концепцію розвитку медицини в Україні", - заявила Тимошенко.

Тимошенко також додає, ухвалення закону про обов’язкове медичне страхування передбачає, що працюючі люди будуть мати страховку, яку оплачуватимуть не лише вони самі, а й роботодавці. Пенсіонери, неповнолітні діти, безробітні – матимуть страховку, оплачену державою. Невідкладна медична допомога надаватиметься безкоштовно.

"Саме такий законопроєкт буде передбачати стовідсотковий державний контроль за фінансами, які будуть зібрані на базі обов’язкового медичного страхування, і вся система охорони здоров’я матиме більше фінансових ресурсів для того, щоб розвивати лікувальні заклади й надавати українцям правильну, фахову, безоплатну медичну допомогу. Крім того, обов’язкове медичне страхування дасть можливість оплачувати усім медичним працівникам заробітну плату хоча б на рівні сусідньої Польщі", - додала Тимошенко.

Лідер "Батьківщини" закликала уряд, президента та парламент до спільної роботи, яка забезпечить українців безоплатною медичною допомогою, а медпрацівників - гідними заробітними платами.

"Якщо ми цього не зробимо, ми щомісяця втрачатимемо лікарів, які будуть нездатні працювати та утримувати свої родини на ті копійки, які їм сьогодні платять. Необхідно зупинити безлад і руїну, на яку сьогодні перетворюється вітчизняна медицина. Ми закликаємо уряд, парламент, всі фракції та президента розпочати роботу над новою стратегією організації охорони здоров’я в Україні на базі обов’язкового медичного страхування. Йдеться про здоров’я наших родин, дітей, батьків, онуків. Треба діяти, і діяти негайно", - підсумувала Тимошенко.

Нагадаємо, раніше Верховна рада України в ході позачергового засідання схвалила два законопроекти, якими передбачено масове тестування на коронавірус і визначені страхові виплати медичним працівникам, які борються з COVID-19.

У вівторок, 12 травня, Юлія Тимошенко та депутати "Батьківщини" зареєстрували у парламенті законопроект № 3464 про загальнообов’язкове медичне страхування.