Тимошенко: нужно создавать систему защиты здоровья всех украинцев

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Нардеп убеждена, финансирование должно происходить как минимум из четырех источников

Система здравоохранения должна работать так, чтобы врачи получали достойные заработные платы, а люди имели доступ к бесплатным медицинским услугам. Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире телеканала "Украина 24", передает РБК-Украина.

"Мы завтра внесем в парламент всеобъемлющий, с учетом всех деталей, законопроект о создании в Украине страховой медицины на всех уровнях. Это опыт и практика развитых стран мира. Здоровье каждого украинца должно быть застраховано. Должно быть обеспечено финансирование всех медицинских услуг для детей, для работающих людей, для безработных и пенсионеров", - сказала Тимошенко.

Нардеп убеждена, финансирование должно происходить как минимум из четырех источников: не только взносов самого человека, но и средств работодателя, должен получить соответствующее налоговое облегчение, а также средств государственного и местного бюджетов.

"Когда мы сделаем для человека такую страховку, которая имеет многобюджетное финансирование, мы сможем минимум в четыре-пять раз поднять объем средств, направляемых на финансирование системы здравоохранения", - добавила Тимошенко.

Политик также подчеркнула, что власть должна начать поднимать здравоохранение, создать надлежащие условия для работы медиков и предоставить людям возможность получать качественные медицинские услуги.

"Зарплата медиков должна быть европейской, а каждый человек, независимо от его имущественного положения, должен иметь возможность прийти в больницу и, не выкладывая все деньги из карманов, чтобы получить медицинские услуги", - резюмировала она.

Напомним, ранее Верховная рада Украины в ходе внеочередного заседания одобрил два законопроекта, которыми предусмотрено массовое тестирование на коронавирус и определены страховые выплаты медицинским работникам, которые борются с COVID-19.