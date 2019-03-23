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Тимошенко: мы защитим честные выборы и не дадим власти их сфальсифицировать

Новости » Выборы 2019    23.03.2019 - 17:47
Тимошенко: мы защитим честные выборы и не дадим власти их сфальсифицировать
Фото: Юлия Тимошенко (пресс-служба)

Тимошенко провела митинг в Луцке

Юлия Тимошенко рассказала во время пресс-конференции и на многолюдном митинге в Луцке, где она сегодня находилась в рамках предвыборного тура, как будет защищать честные выборы, сообщает пресс-служба "Батькивщины".

Лидер "Батькивщины" отметила, что уже сейчас полным ходом "со стороны президента идет подкуп голосов и подготовка к фальсификациям".

В частности, "выдача денег из бюджета на подкуп" идет по трем направлениям. По её словам, выдают по 1000 грн тем, кто готов отдать свой голос за Порошенко, за счет единовременных выплат пенсионерам и выдачи части людей субсидий за ЖКУ (и только на 2 месяца).

"Так президент пытается купить выборы, а не победить на них", - отметила Юлия Тимошенко.

Кроме того, действующая власть хочет собрать на каждом участке свое большинство, чтобы "подделать протоколы".

Однако, подчеркнула лидер "Батькивщины", она будет бороться за честные выборы и не даст власти их сфальсифицировать. И для этого Председатель партии объединилась со всеми кандидатами от проевропейских оппозиционных сил и вместе они подписали специальный документ.

"Мы договорились объединить свои силы и собрать большинство членов комиссий от кандидатов проевропейской оппозиции на каждом участке. Это означает, что никто не даст сфальсифицировать выборы", - пояснила председатель партии.

По ее словам, будет собрано 30 тыс. оригиналов протоколов с мокрыми печатями и подписями.

"Мы сделаем все, чтобы Украина увидела реальный результат на базе оригинальных протоколов, которые заполнят участковые избирательные комиссии. Это сделает невозможным фальсификации в ЦИК и в окружной избирательных комиссиях. Мы сплотились и будем действовать совместно", - подытожила кандидат в президенты.

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