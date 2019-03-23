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Тимошенко: ми захистимо чесні вибори і не дамо владі їх сфальшувати

Новини » Вибори 2019    23.03.2019 - 17:47
Тимошенко: ми захистимо чесні вибори і не дамо владі їх сфальшувати
Фото: Юлія Тимошенко (прес-служба)

Тимошенко провела мітинг у Луцьку

Юлія Тимошенко розповіла під час прес-конференції та на велелюдному мітингу в Луцьку, де вона сьогодні перебувала в межах передвиборного туру, як захищатиме чесні вибори, повідомляє прес-служба "Батьківщини".

Лідер "Батьківщини" зауважила, що вже зараз повним ходом "з боку президента йде підкуп голосів і підготовка до фальсифікацій".

Зокрема, "видача грошей з бюджету на підкуп" йде за трьома напрямами. За її словами, видають по 1000 грн тим, хто готовий віддати свій голос за Порошенка, за рахунок одноразових виплат пенсіонерам і видачі частині людей субсидій за ЖКП (і тільки на 2 місяці).

"Так президент намагається купити вибори, а не перемогти на них", - зауважила Юлія Тимошенко.

Окрім того, чинна влада хоче зібрати на кожній дільниці свою більшість, щоб "підробити протоколи".

Проте, наголосила лідер "Батьківщини", вона боротиметься за чесні вибори і не дасть владі їх сфальшувати. І для цього Голова партії об’єдналася зі всіма кандидатами від проєвропейських опозиційних сил і разом вони підписали спеціальний документ.

"Ми домовилися об’єднати свої сили і зібрати більшість членів комісій від кандидатів проєвропейської опозиції на кожній дільниці. Це означає, що ніхто не дасть сфальшувати вибори",  - пояснила Голова партії.

За її словами, буде зібрано 30 тис. оригіналів протоколів з мокрими печатками і підписами.

"Ми зробимо все, щоб Україна побачила реальний результат на базі оригінальних протоколів, які заповнять дільничні виборчі комісії. Це унеможливить фальсифікації в ЦВК і в окружний виборчих комісіях. Ми згуртувалися і діятимемо спільно", - підсумувала кандидат у президенти.

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