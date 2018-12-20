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Тимошенко: мы защитили бесценное сокровище Украины - землю

Новости » Политика    20.12.2018 - 19:36
Тимошенко: мы защитили бесценное сокровище Украины - землю
Фото: Юлия Тимошенко (пресс-служба)

Тимошенко прокомментировала пролонгацию моратория на продажу земли

Пролонгация моратория на продажу сельскохозяйственной земли стала победой патриотов и показала, кто действительно заботится о национальных интересах Украины, а кто – о собственном обогащении. Об этом Юлия Тимошенко рассказала журналистам в кулуарах парламента после принятия законопроекта 9355-5, который единодушно поддержала фракция «Батькивщины».

Как отметила нардеп, непродление моратория до президентских выборов лишило бы Украину бесценного сокровища – украинской земли.

«Сегодня в нашем зале был момент истины: кто за Украину, а кто готов распродать ее с молотка. Сегодня для парламента, по сути, был тест: сколько в зале людей, которые не готовы ни за какие деньги, ни за какие ультиматумы сдать сельскохозяйственную землю», – заявила политик.

Тимошенко также заявила, что президентская фракция фактически срывала голосование, а в итоге продление моратория поддержала лишь треть депутатов БПП.

Как заявила нардеп, семья президента Петра Порошенко является «мощными латифундистами, которые в тени прибрали к рукам до миллиона гектаров сельскохозяйственной земли».

После президентских выборов, заверила Тимошенко, новая команда полностью изменит стратегию обращения с сельскохозяйственной землей.

«Мы сможем построить семейные фермы, создадим всю систему содействия развития малых и средних сельхозпредприятий, построим переработку аграрной продукции, дадим возможность фермерам со временем приобрести эту землю не на аукционах, а благодаря долгосрочным льготным кредитам под 3-5% годовых. Мы сделаем все для того, чтобы был введен единый налог на гектар земли», – сказала лидер «Батькивщины».

Тимошенко напомнила, что две такие мощные страны, как Канада и Израиль, почти всю сельскохозяйственную землю имеют в государственной или в коммунальной собственности.

«Это мощные страны, которые имеют землю, но не дают с ней обращаться как заблагорассудится. И Украина будет такой. Но для этого надо убрать мафию во главе с ее главным представителем – Петром Порошенко», – подытожила она.

 

 

Рада продлила мораторий на продажу земли
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