Тимошенко: ми захистили безцінний скарб України - землю

Фото: Юлія Тимошенко (прес-служба)

Тимошенко прокоментувала пролонгацію мораторію на продаж землі

Пролонгація мораторію на продаж сільськогосподарської землі стала перемогою патріотів і показала, хто дійсно дбає про національні інтереси України, а хто – про власне збагачення. Про це Юлія Тимошенко розповіла журналістам у кулуарах парламенту після ухвалення законопроекту 9355-5, який одностайно підтримала фракція «Батьківщини».

Як зазначила нардеп, непродовження мораторію до президентських виборів позбавило б Україну безцінного скарбу – української землі.

«Сьогодні в нашому залі був момент істини: хто за Україну, а хто готовий розпродати її з молотка. Сьогодні для парламенту, по суті, був тест: скільки в залі є людей, які не готові ні за які гроші, ні за які ультиматуми здати сільськогосподарську землю», – заявила політик.

Тимошенко також заявила, що президентська фракція фактично зривала голосування, а в підсумку продовження мораторію підтримала лише третина депутатів БПП.

Як заявила нардеп, родина президента Петра Порошенка є «потужними латифундистами, які в тіні прибрали до рук до мільйона гектарів сільськогосподарської землі».

Після президентських виборів, запевнила Тимошенко, нова команда повністю змінить стратегію поводження з сільськогосподарською землею.

«Ми зможемо побудувати сімейні ферми, створимо всю систему сприяння розвитку малих і середніх сільгосппідприємств, побудуємо переробку аграрної продукції, дамо можливість фермерам з часом придбати цю землю не на аукціонах, а завдяки довгостроковим пільговим кредитам під 3-5% річних. Ми зробимо все для того, щоб був введений єдиний податок на гектар землі», – сказала лідер «Батьківщини».

Тимошенко нагадала, що дві такі потужні країни, як Канада та Ізраїль, майже всю сільськогосподарську землю мають у державній або в комунальній власності.

«Це потужні країни, які мають землю, але не дають з нею поводитися як заманеться. І Україна буде такою. Але для цього треба прибрати мафію на чолі з її головним представником – Петром Порошенком», – підсумувала вона.