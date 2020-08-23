Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заболела коронавирусом. Заболели также и другие члены семьи Тимошенко.

Об этом РБК-Украина стало известно из достоверных источников.

В частности, вместе с Тимошенко коронавирусом заболели и ее дочь Евгения Тимошенко с мужем - Артуром Чечеткиным.

Где и когда именно заболела Тимошенко - пока неизвестно. Также неизвестно в каком состоянии она пребывает и как проходит лечение.

Напомним, в Украине за последние сутки подтвердили 1987 новых случаев коронавирусной болезни. Больше всего новых случаев в Киеве, Черновицкой и Ивано-Франковской областях.

Украина вышла на 7 место в Европе по числу случаев COVID-19, а за 21 августа оказалась на 3-м месте среди стран континента по числу новых случаев коронавируса.

Также РБК-Украина писало, что Минздрав может пересмотреть критерии госпитализации больных коронавирусом.