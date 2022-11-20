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Тимошенко запропонувала план порятунку енергетики

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Неділя 20 листопада 2022 15:11
Тимошенко запропонувала план порятунку енергетики Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: Сергей Новиков

Голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко запропонувала план порятунку енергетики, оскільки потрібно ретельніше готуватися до складної ситуації, яка склалася внаслідок ворожих атак на об’єкти критичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Тимошенко в ефірі національного телемарафону.

План дій Тимошенко передбачає наступні кроки:

  • Перерозподіл систем ППО задля захисту максимальної кількості об’єктів енергетичної інфраструктури.
  • Консолідація фінансових ресурсів держави, включаючи частину золотовалютного резерву, задля закупівлі необхідних систем ППО.
  • Мобілізація будівельних компаній України, цементних заводів та створення спеціальної програми для закриття бетонними спорудами трансформаторних підстанцій.
  • Отримання електроенергії з Євросоюзу по системі аварійної допомоги, що передбачається згідно з документами єдиного енергетичного товариства, членом якого Україна стала 16 березня 2022 року.
  • Видача людям безпосередньо через ОСББ колективних або індивідуальних безвідсоткових, довгострокових кредитів для придбання індивідуальних генеруючих потужностей.
  • Затвердження державної програми масового виробництва необхідних потужностей для альтернативного живлення.
  • Виділення необхідних субвенцій місцевим органам самоврядування для будівництва пунктів обігріву.

"У нас сьогодні надскладна енергетична ситуація, але нам треба шукати альтернативні варіанти, аби бути готовими для будь-яких тяжких викликів. Нам треба вистояти", - заявила Тимошенко.

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Тимошенко енергетики
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