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Тимошенко предложила план спасения энергетики

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Воскресенье 20 ноября 2022 15:11
Тимошенко предложила план спасения энергетики Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: Сергей Новиков

Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко предложила план спасения энергетики, поскольку нужно более тщательно готовиться к сложной ситуации, которая сложилась в результате вражеских атак на объекты критической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Тимошенко в эфире национального телемарафона.

План действий Тимошенко предусматривает следующие шаги:

  • Перераспределение систем ПВО для защиты наибольшего количества объектов энергетической инфраструктуры.
  • Консолидация денежных ресурсов страны, включая часть золотовалютного резерва, для закупки нужных систем ПВО.
  • Мобилизация строительных компаний Украины, цементных заводов и создание специальной программы по закрытию бетонными сооружениями трансформаторных подстанций.
  • Получение электроэнергии из Евросоюза по системе аварийной помощи, что предусматривается согласно документам единого энергетического общества, членом которого Украина стала 16 марта 2022 года.
  • Выдача людям непосредственно через ОСМД коллективных или индивидуальных беспроцентных, долгосрочных кредитов на приобретение индивидуальных генерирующих мощностей.
  • Утверждение государственной программы массового производства необходимых мощностей для альтернативного питания.
  • Выделение необходимых субвенций местным органам самоуправления на строительство пунктов обогрева.

"У нас сегодня сверхсложная энергетическая ситуация, но нам нужно искать альтернативные варианты, чтобы быть готовыми для любых тяжких вызовов. Нам нужно выстоять", - заявила Тимошенко.

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Тимошенко енергетики
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