Тимошенко запропонувала механізм збільшення доходів бюджету на 175 млрд

Зазначається, що парламент передав пропозицію лідерки "Батьківщини" на розгляд уряду.

У разі позитивного рішення, це дозволить на наступний рік збільшити грошове забезпечення військовим, підвищити заробітні плати медикам, освітянам та науковцям, а також збільшити мінімальні пенсії, підкреслили в партії.

"Кошти є, тож тепер усе залежить від Уряду", - наголосила Тимошенко.

Нагадаємо, очільниця "Батьківщини" запропонувала списати або реструктуризувати "борг" України перед Національним банком на 50 років. За її словами, борг утворився "внаслідок передачі Нацбанком уряду емісійних грошей в якості кредиту під гігантські відсотки".

Як заявила Юлія Тимошенко, 175 мільярдів гривень, передбачені для обслуговування цього боргу, можуть бути спрямовані на захист держави та людей.