Тимошенко: залогом соблюдения прав человека станет справедливый суд

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко убеждена, что в Украине так и не научились соблюдать права человека

Основа соблюдения прав человека – это справедливый, независимый, беспристрастный суд. Об этом заявила Юлия Тимошенко по случаю Международного дня прав человека, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook.

Как сделать суды честными? 10 декабря в мире отмечают Международный день прав человека. Нам иногда кажется, что все права, которые мы сегодня имеем (свобода совести и вероисповедания, свободная пресса, рабочий день, отпуск, защита наших интересов от посягательств, социальная справедливость и др) - это нечто такое, что неизменно существовало со времен позднего мезозоя. Впрочем, правам человека в их нынешнем виде лишь семь десятилетий. Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека 10 декабря 1948 года. Это означает, что эти права человека еще и сегодня - как первые весенние побеги при дороге. Их запросто могут затоптать, вырвать с корнем, уничтожить. Они нуждаются в защите. В Украине выучились говорить о правах человека, но не научились их соблюдать. Потому что права человека незыблемы только в развитых демократических обществах. И их основа – это справедливый, независимый, беспристрастный суд. У нас суды имеют абсолютно противоположную природу и назначение. По сути это получастные компании, обслуживающие состоятельных и власть имущих людей. Простой человек не найдет там справедливости. Поэтому одна из главных задач, которые я ставлю себе цель сделать сразу после президентских выборов – это настоящая судебная реформа. А как именно сделать суды честными - смотрите в видео. Опубликовано Юлией Тимошенко Понедельник, 10 декабря 2018 г.

"В Украине научились говорить о правах человека, но не научились их соблюдать. Потому что права человека незыблемы только в развитых демократических обществах. И их основа – это справедливый, независимый, беспристрастный суд", – написала лидер "Батькивщины".

Тимошенко убеждена, что суды в Украине имеют абсолютно противоположную природу и назначение. "По сути, это получастные компании, обслуживающие состоятельных и власть имущих людей. Простой человек не найдет там справедливости", - написала она.

Поэтому одна из главных задач, которое ставит перед собой Тимошенко сразу после президентских выборов, – это настоящая судебная реформа.

"Изменить в корне надо всю систему правосудия, и изменить ее нужно как раз новой Конституцией. Нам надо сделать так, чтобы люди на местах избирали судей, мировых судей и судей первой инстанции. И новая Конституция даст такое право людям", – рассказала председатель партии.

Еще один шаг, который, по убеждению Тимошенко, нужно сделать, – ввести ответственность судей за неправосудные решения: открыть в новой Конституции такой институт как Палата чести.

"Это как суд над судьями: только нарушен закон, только судья совершил несправедливость по отношению к человеку – и он будет уволен независимой Палатой чести, которая формируется как суд присяжных, из людей, которые имеют правовое образование", – разъяснила лидер "Батькивщины".

По ее мнению, этот сильный правовой инструмент общества будет как Дамоклов меч над коррумпированными судьями, которые сознательно нарушать закон.

"Я верю в то, что судебная система в Украине может стать правосудною и подконтрольной людям", – подытожила Тимошенко.