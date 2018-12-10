Тимошенко: запорукою дотримання прав людини стане справедливий суд

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко переконана, що в Україні так і не навчилися дотримуватися прав людини

Основа дотримання прав людини – це справедливий, незалежний, неупереджений суд. Про це заявила Юлія Тимошенко з нагоди Міжнародного дня прав людини, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook.

Як зробити суди чесними? 10 грудня у світі відзначають Міжнародний день прав людини. Нам іноді здається, що всі права, які ми сьогодні маємо (свобода совісті та віросповідання, вільна преса, робочий день, відпустка, захист наших інтересів від зазіхань, соціальна справедливість тощо) - це щось таке, що незмінно існувало з часів пізнього мезозою. Утім, правам людини у їх нинішньому вигляді лише сім десятиліть. Генеральна Асамблея ООН прийняла Загальну декларацію прав людини 10 грудня 1948 року. Це означає, що ці права людини ще й сьогодні - як перші весняні пагони при дорозі. Їх запросто можуть затоптати, вирвати з корінням, знищити. Вони потребують захисту. В Україні вивчилися говорити про права людини, але не навчилися їх дотримуватися. Бо права людини непорушні лише у розвинутих демократичних суспільствах. І їх основа – це справедливий, незалежний, неупереджений суд. У нас суди мають зовсім протилежну природу й призначення. По суті це напівприватні компанії, що обслуговують заможних та можновладних людей. Проста людина не знайде там справедливості. Тому одне з головних завдань, які я ставлю собі за мету зробити відразу після президентських виборів – це справжня судова реформа. А як саме зробити суди чесними - дивіться у відео. Опубліковано Юлією Тимошенко Понеділок, 10 грудня 2018 р.

"В Україні вивчилися говорити про права людини, але не навчилися їх дотримуватися. Бо права людини непорушні лише у розвинених демократичних суспільствах. І їх основа – це справедливий, незалежний, неупереджений суд", – написала лідер "Батьківщини".

Тимошенко переконана, що суди в Україні мають зовсім протилежну природу й призначення. "По суті, це напівприватні компанії, що обслуговують заможних та можновладних людей. Проста людина не знайде там справедливості", - написала вона.

Тому одне з головних завдань, яке ставить перед собою Тимошенко відразу після президентських виборів, – це справжня судова реформа.

"Змінити докорінно треба всю систему правосуддя, і змінити її потрібно якраз новою Конституцією. Нам треба зробити так, щоб люди на місцях обирали суддів, мирових суддів і суддів першої інстанції. І нова Конституція дасть таке право людям", – розповіла голова партії.

Ще один крок, який, на переконання Тимошенко, потрібно зробити, – запровадити відповідальність суддів за неправосудні рішення: започаткувати у новій Конституції такий інститут як Палата честі.

"Це як суд над суддями: тільки порушено закон, тільки суддя вчинив несправедливість стосовно людини – і він буде звільнений незалежною Палатою честі, яка формується як суд присяжних, з людей, які мають правову освіту", – роз’яснила лідер "Батьківщини".

На її думку, цей сильний правовий інструмент суспільства буде як Дамоклів меч над корумпованими суддями, які свідомо порушуватимуть закон.

"Я вірю в те, що судова система в Україні може стати правосудною і підконтрольною людям", – підсумувала Тимошенко.