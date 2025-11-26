Тимошенко взяла участь у надзвичайному саміті за участю лідерів ЄС щодо мирної угоди

Під час обговорення, за словами Тимошенко, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президентка Європейського Парламенту Роберта Мецола, премʼєр-міністри Швеції Ульф Крісторссен, Хорватії Андрей Пленкович, Греції Кіріакос Міцотакіс, Латвії Евіка Селіня та інших країн заявили, що в мирних переговорах вони однозначно підтримують тільки справедливий мир і категорично проти умов, які нагадують капітуляцію України.

Європейський Союз і надалі буде допомагати Україні фінансово та військово відстоювати нашу незалежність, суверенітет і територіальну цілісність, а також право українського народу самостійно визначати майбутнє своєї держави.

"Дякую за цю сильну та послідовну підтримку та наголошую на необхідності терміново посилити допомогу Україні фінансами і зброєю. Лише разом ми здатні повернути мир на європейський континент!" - заявила Юлія Тимошенко.

Вона також підкреслила, що "українці в мирній угоді не приймуть легалізацію окупованих територій, передачу ворогу неокупованих територій Донбасу, будь-які обмеження на наші Збройні Сили".