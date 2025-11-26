Тимошенко взяла участь у надзвичайному саміті за участю лідерів ЄС щодо мирної угоди

Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко взяла участь у надзвичайному саміті за участю лідерів Європейського Союзу щодо мирної угоди. Зустріч відбулась 26 листопада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву лідерки партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко.
Під час обговорення, за словами Тимошенко, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президентка Європейського Парламенту Роберта Мецола, премʼєр-міністри Швеції Ульф Крісторссен, Хорватії Андрей Пленкович, Греції Кіріакос Міцотакіс, Латвії Евіка Селіня та інших країн заявили, що в мирних переговорах вони однозначно підтримують тільки справедливий мир і категорично проти умов, які нагадують капітуляцію України.
Європейський Союз і надалі буде допомагати Україні фінансово та військово відстоювати нашу незалежність, суверенітет і територіальну цілісність, а також право українського народу самостійно визначати майбутнє своєї держави.
"Дякую за цю сильну та послідовну підтримку та наголошую на необхідності терміново посилити допомогу Україні фінансами і зброєю. Лише разом ми здатні повернути мир на європейський континент!" - заявила Юлія Тимошенко.
Вона також підкреслила, що "українці в мирній угоді не приймуть легалізацію окупованих територій, передачу ворогу неокупованих територій Донбасу, будь-які обмеження на наші Збройні Сили".
Європейська Народна Партія, до складу якої вже 18 років входить "Батьківщина", є найбільшою та найвпливовішою політичною силою на європейському континенті.
До її складу входять 84 партії та партнери з 44 країн, Президент Європейського Парламенту, Президент Європейської Комісії, 12 голів країн-членів ЄС та 3 голови країн, які не є членами ЄС, 10 членів Європейської Комісії; вона має найбільшу фракцію в Європарламенті.