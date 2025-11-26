Тимошенко приняла участие в чрезвычайном саммите с участием лидеров ЕС по мирному соглашению

Во время обсуждения, по словам Тимошенко, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Европейского парламента Роберта Мецола, премьер-министры Швеции Ульф Кристорссен, Хорватии Андрей Пленкович, Греции Кириакос Мицотакис, Латвии Эвика Селиня и других стран заявили, что в мирных переговорах они однозначно поддерживают только справедливый мир и категорически против условий, которые напоминают капитуляцию Украины.

Европейский Союз и в дальнейшем будет помогать Украине финансово и военно отстаивать нашу независимость, суверенитет и территориальную целостность, а также право украинского народа самостоятельно определять будущее своего государства.

"Спасибо за эту сильную и последовательную поддержку и подчеркиваю необходимость срочно усилить помощь Украине финансами и оружием. Только вместе мы способны вернуть мир на европейский континент!" - заявила Юлия Тимошенко.

Она также подчеркнула, что "украинцы в мирном соглашении не примут легализацию оккупированных территорий, передачу врагу неоккупированных территорий Донбасса, любые ограничения на наши Вооруженные Силы".