ua en ru
Ср, 26 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Тимошенко взяла участь у надзвичайному саміті за участю лідерів ЄС щодо мирної угоди

Україна, Середа 26 листопада 2025 21:42
UA EN RU
Тимошенко взяла участь у надзвичайному саміті за участю лідерів ЄС щодо мирної угоди Фото: лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко взяла участь у надзвичайному саміті за участю лідерів Європейського Союзу щодо мирної угоди. Зустріч відбулась 26 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву лідерки партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко.

Під час обговорення, за словами Тимошенко, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президентка Європейського Парламенту Роберта Мецола, премʼєр-міністри Швеції Ульф Крісторссен, Хорватії Андрей Пленкович, Греції Кіріакос Міцотакіс, Латвії Евіка Селіня та інших країн заявили, що в мирних переговорах вони однозначно підтримують тільки справедливий мир і категорично проти умов, які нагадують капітуляцію України.

Європейський Союз і надалі буде допомагати Україні фінансово та військово відстоювати нашу незалежність, суверенітет і територіальну цілісність, а також право українського народу самостійно визначати майбутнє своєї держави.

"Дякую за цю сильну та послідовну підтримку та наголошую на необхідності терміново посилити допомогу Україні фінансами і зброєю. Лише разом ми здатні повернути мир на європейський континент!" - заявила Юлія Тимошенко.

Вона також підкреслила, що "українці в мирній угоді не приймуть легалізацію окупованих територій, передачу ворогу неокупованих територій Донбасу, будь-які обмеження на наші Збройні Сили".

Європейська Народна Партія, до складу якої вже 18 років входить "Батьківщина", є найбільшою та найвпливовішою політичною силою на європейському континенті.

До її складу входять 84 партії та партнери з 44 країн, Президент Європейського Парламенту, Президент Європейської Комісії, 12 голів країн-членів ЄС та 3 голови країн, які не є членами ЄС, 10 членів Європейської Комісії; вона має найбільшу фракцію в Європарламенті.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євросоюз Батькивщина Тимошенко
Новини
Посланник Трампа. Хто такий Деніел Дрісколл і яка його роль у переговорах по Україні
Посланник Трампа. Хто такий Деніел Дрісколл і яка його роль у переговорах по Україні
Аналітика
Ультиматум Трампа і 28 пунктів: що насправді відбувається з мирним планом для України
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Ультиматум Трампа і 28 пунктів: що насправді відбувається з мирним планом для України