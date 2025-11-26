Тимошенко приняла участие в чрезвычайном саммите с участием лидеров ЕС по мирному соглашению
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко приняла участие в чрезвычайном саммите с участием лидеров Европейского Союза по мирному соглашению. Встреча состоялась 26 ноября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко.
Во время обсуждения, по словам Тимошенко, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Европейского парламента Роберта Мецола, премьер-министры Швеции Ульф Кристорссен, Хорватии Андрей Пленкович, Греции Кириакос Мицотакис, Латвии Эвика Селиня и других стран заявили, что в мирных переговорах они однозначно поддерживают только справедливый мир и категорически против условий, которые напоминают капитуляцию Украины.
Европейский Союз и в дальнейшем будет помогать Украине финансово и военно отстаивать нашу независимость, суверенитет и территориальную целостность, а также право украинского народа самостоятельно определять будущее своего государства.
"Спасибо за эту сильную и последовательную поддержку и подчеркиваю необходимость срочно усилить помощь Украине финансами и оружием. Только вместе мы способны вернуть мир на европейский континент!" - заявила Юлия Тимошенко.
Она также подчеркнула, что "украинцы в мирном соглашении не примут легализацию оккупированных территорий, передачу врагу неоккупированных территорий Донбасса, любые ограничения на наши Вооруженные Силы".
Европейская Народная Партия, в состав которой уже 18 лет входит "Батькивщина", является крупнейшей и самой влиятельной политической силой на европейском континенте.
В ее состав входят 84 партии и партнеры из 44 стран, Президент Европейского Парламента, Президент Европейской Комиссии, 12 глав стран-членов ЕС и 3 главы стран, не являющихся членами ЕС, 10 членов Европейской Комиссии; она имеет самую большую фракцию в Европарламенте.