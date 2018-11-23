Тимошенко выступила за страховую медицину в Украине

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

По ее мнению, страховая медицина – единственный шанс для нации стать здоровой

Украине нужна страховая медицина. Об этом заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко во время Национального Форума "Новая социальная доктрина: Новые возможности для каждого", который проходит сегодня в Киеве, передает пресс-служба "Батькивщины".

"Нам нужна страховая медицина – это единственный путь, который даст возможность взять финансы, необходимые для медицинской отрасли. Но обязательное медицинское страхование должно сопровождаться новой налоговой системой, с существенным снижением ставки и количества налогов. Чтобы наши предприниматели, работодатели не захлебнулись в обязательном медицинском страховании. Все должно быть сбалансировано. Налоги должны быть значительно меньшими, чем обязательное страхование, которое возникнет дополнительно", – пояснила нардеп.

Тимошенко подчеркнула: страховая медицина – единственный путь украинской системы здравоохранения, учитывая, что сейчас наш бюджет не способен на 100% финансово обеспечить предоставление качественных медуслуг для всех граждан Украины.

"Страховая медицина для трудоспособных будет работать через обязательные социальные взносы предпринимателей. А обязательное медстрахование для пенсионеров, для детей, для тяжелобольных, для людей с инвалидностью – все это будет финансироваться государством. Государство будет платить обязательное медстрахование. Так мы диверсифицируем всю систему медицинского страхования, и дадим шанс нашей нации быть здоровыми", – считает лидер "Батькивщины".

"Если мы примем это решение, сможем дать людям шанс лечиться качественно", – подытожила Тимошенко.