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Тимошенко виступила за страхову медицину в Україні

Новини » Політика    23.11.2018 - 15:15
Тимошенко виступила за страхову медицину в Україні
Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

На її думку, страхова медицина – єдиний шанс для нації стати здоровою

Україні потрібна страхова медицина. Про це заявила лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко під час Національного Форуму "Нова соціальна доктрина: Нові можливості для кожного", який проходить сьогодні в Києві, передає прес-служба "Батьківщини".

"Нам потрібна страхова медицина – це єдиний шлях, який дасть можливість взяти фінанси,  необхідні для медичної галузі. Але обов’язкове медичне страхування мусить супроводжуватись новою податковою системою – з суттєвим зниженням ставки і кількості податків. Щоб наші підприємці, роботодавці не захлинулись в медичному обов’язковому страхуванні. Усе має бути збалансоване. Податки мусять бути значно меншими, ніж обов’язкове страхування, яке виникне додатково", – пояснила нардеп.

Тимошенко наголосила: страхова медицина – єдиний шлях української системи охорони здоров’я, враховуючи, що нині наш бюджет не здатний на 100% фінансово забезпечити надання якісних медпослуг для всіх громадян України.

"Cтрахова медицина для працездатних буде працювати через обов’язкові соціальні внески підприємців. А обов’язкове медстрахування для пенсіонерів, для дітей, для важкохворих, для людей з інвалідністю – усе це буде фінансуватися державою. Держава буде платити обов’язкове медстрахування. Так ми диверсифікуємо всю систему медичного страхування, і дамо шанс нашій нації бути здоровими", – вважає лідер "Батьківщини".

"Якщо ми ухвалимо це рішення, зможемо дати людям шанс лікуватися якісно", – підсумувала Тимошенко.

 

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