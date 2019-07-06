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Тимошенко выступила за смену руководства Нацбанка

Новости » Выборы 2019    06.07.2019 - 16:56
Тимошенко выступила за смену руководства Нацбанка
Фото: Юлия Тимошенко (пресс-служба)

Тимошенко считает, что надо изменить всю систему денежно-кредитной политики

После парламентских выборов надо немедленно сменить главу Нацбанка, его руководство и всю систему денежно-кредитной политики. Об этом Юлия Тимошенко заявила во время совместного проекта "Оппозиция" телеканалов "Наш" и "Украина", передает РБК-Украина.

По ее словам, это задача для команды нового президента Владимира Зеленского.

Лидер "Батькивщины" заверила, что внешнее управление страной начинается с потери нашего суверенитета над НБУ.

"Наш Нацбанк не управляется украинской властью. И если мы пойдем на поводу внешнего управления и оставим ту тусовку, которая сегодня сидит в НБУ, у нас не будет ни экономики, ни бюджета, ни финансов", – подчеркнула она.

Политик обратила внимание на то, что "именно в Нацбанке выстроена финансовая пирамида, где валютные ресурсы давали нам под 20-25% годовых" и таким образом "вымывали" деньги из государства – почти 13 млрд долл. за 4,5 года (как финансирование МВФ).

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