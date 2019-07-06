ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Тимошенко виступила за зміну керівництва Нацбанку

Новини » Вибори 2019    06.07.2019 - 16:56
Тимошенко виступила за зміну керівництва Нацбанку
Фото: Юлія Тимошенко (прес-служба)

Тимошенко вважає, що треба змінити всю систему грошово-кредитної політики

Після парламентських виборів треба негайно змінити голову Нацбанку, його керівництво та всю систему грошово-кредитної політики. Про це Юлія Тимошенко заявила під час спільного проекту "Опозиція" телеканалів "Наш" та "Україна", передає РБК-Україна.

За її словам, це завдання для команди нового президента Володимира Зеленського.

Лідер "Батьківщини" застерегла, що зовнішнє управління країною починається із втрати нашого суверенітету над НБУ.

"Наш Нацбанк не управляється українською владою. І якщо ми підемо на поводу зовнішнього управління і залишимо ту тусовку, яка сьогодні сидить в НБУ, у нас не буде ні економіки, ні бюджету, ні фінансів", – наголосила вона.

Політик звернула увагу на те, що "саме в Нацбанку вибудована фінансова піраміда, де валютні ресурси давали нам під 20-25% річних" і таким чином "вимивали" гроші з держави – майже 13 млрд дол. за 4,5 роки (дорівнює фінансуванню МВФ).

Тимошенко: cправедливі тарифи в Україні можливі Міжнародні резерви України за червень зросли більш ніж на мільярд доларів
Новини України Порошенко Зеленський ТимошенкоБатьківщинаНаціональний банк Українивыборы в Раду
Daily
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся