ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Тимошенко: "выборы" в ОРДЛО являются грубым нарушением международного права

Новости » Политика    12.11.2018 - 12:46
Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)
Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко отметила, что санкции против РФ должны быть усилены

Проведение Россией фальшивых "выборов" на оккупированных ею территориях в Донецкой и Луганской областях, вопреки протестам Украины и мирового сообщества, является грубым нарушением международного права и суверенитета Украины. Об этом говорится в заявлении лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко, сообщает пресс-служба партии.

"Это очевидная демонстрация того, что Кремль не собирается выполнять никакие взятые на себя обязательства, даже по навязанным им минским договоренностям. Уговоров и осуждений, очевидно, недостаточно. Россия использует слабость нынешней украинской власти и ее готовность к закулисным торгам с агрессором для того, чтобы укрепить и укоренить свое присутствие в оккупированных ею районах", - говорится в заявлении.

Кроме того, Тимошенко отметила, что санкции против РФ должны быть усилены.

"За эти наглые действия государство-агрессор должно заплатить высокую цену. Давление на Россию, в том числе и через механизм экономических и политических санкций, должен быть усилен. Ответом на грубое нарушение международного права должна стать изоляция нарушителя и принуждение его к прекращению агрессии", - заявила Тимошенко.

Тимошенко также добавила, что сейчас нужна новая стратегия достижения мира, именно ее и предложили на форуме "Новая стратегия мира и безопасности".

"Вместе с тем, действия Кремля в очередной раз подтверждают бесперспективность минского процесса как пути к прекращению войны. Нужна новая стратегия достижения мира, восстановления территориальной целостности Украины и реинтеграции оккупированных районов Донбасса и Крыма. Именно такую стратегию предложила наша команда на форуме "Новая стратегия мира и безопасности" в октябре этого года", - говорится в заявлении.

Постоянный Совет ОБСЕ сегодня обсудит "выборы" в ОРДЛО "Выборы" в ОРДЛО не имеют никаких правовых последствий, - ЦИК
Новости Украины ДонбассТимошенко
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь