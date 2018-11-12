Тимошенко: "выборы" в ОРДЛО являются грубым нарушением международного права

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко отметила, что санкции против РФ должны быть усилены

Проведение Россией фальшивых "выборов" на оккупированных ею территориях в Донецкой и Луганской областях, вопреки протестам Украины и мирового сообщества, является грубым нарушением международного права и суверенитета Украины. Об этом говорится в заявлении лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко, сообщает пресс-служба партии.

"Это очевидная демонстрация того, что Кремль не собирается выполнять никакие взятые на себя обязательства, даже по навязанным им минским договоренностям. Уговоров и осуждений, очевидно, недостаточно. Россия использует слабость нынешней украинской власти и ее готовность к закулисным торгам с агрессором для того, чтобы укрепить и укоренить свое присутствие в оккупированных ею районах", - говорится в заявлении.

Кроме того, Тимошенко отметила, что санкции против РФ должны быть усилены.

"За эти наглые действия государство-агрессор должно заплатить высокую цену. Давление на Россию, в том числе и через механизм экономических и политических санкций, должен быть усилен. Ответом на грубое нарушение международного права должна стать изоляция нарушителя и принуждение его к прекращению агрессии", - заявила Тимошенко.

Тимошенко также добавила, что сейчас нужна новая стратегия достижения мира, именно ее и предложили на форуме "Новая стратегия мира и безопасности".

"Вместе с тем, действия Кремля в очередной раз подтверждают бесперспективность минского процесса как пути к прекращению войны. Нужна новая стратегия достижения мира, восстановления территориальной целостности Украины и реинтеграции оккупированных районов Донбасса и Крыма. Именно такую стратегию предложила наша команда на форуме "Новая стратегия мира и безопасности" в октябре этого года", - говорится в заявлении.